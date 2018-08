Arbeiten am Damm verändern Landschaftsbild

Die Dammertüchtigung umfasst einen 13 Kilometer langen Abschnitt des Rheinhochwasserdamms XXV sowie ein ein Kilometer langes Stück des rechten Murgdamms, ruft Irene Feilhauer vom für die Arbeiten zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe in Erinnerung. Die Ertüchtigung beginnt im Süden am rechten Murgdamm im Anschluss an das 2014 fertiggestellte Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) Murg in Rastatt und endet im Norden nahe der Landkreisgrenze. Dort beginnt der geplante Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf-Rappenwört bei Karlsruhe.

"Die Gesamtmaßnahme ist in zwei Planerlose aufgeteilt, die sich nach dem Grobkonzept für die Bauabwicklung in sieben Baulose untergliedern. Zurzeit laufen die Dammbaumaßnahmen in den Baulosen zwei und sechs", erläutert Feilhauer.

Das Baulos zwei befinde sich auf Gemarkung Steinmauern und verlaufe entlang dem Gewerbegebiet "Unter Hoffeld" und dem Wohngebiet "Wörtwiese". "Die Radwegeumleitung in diesem Bereich ist eingerichtet", heißt es aus dem RP. Da der Baustellenverkehr die L 78a auf Höhe der Hoffelder Brücke quert, wurde an dieser Stelle auch eine Ampelanlage eingerichtet. Zurzeit wird die Baustraße entlang des rechten Murgdamms hergestellt, über die der Materialtransport für die Dammbauarbeiten erfolgen wird. Mit den Arbeiten am Damm wird anschließend begonnen werden.

Kürzlich wurde im Baulos sechs mit der Dammbegradigung am Illinger Eck gestartet. Sobald der rund 500 Meter lange neugebaute Damm fertiggestellt ist, wird der bestehende Damm in diesem Bereich zum Teil zurückgebaut. Anschließend erfolgt im Baulos sechs die Ertüchtigung des Rheinhochwasserdamms XXV zwischen dem Illinger Eck und der K 3724 bei Au am Rhein.

Die Eingriffe, die dabei in die Landschaft vorgenommen werden, müssen ausgeglichen werden. Am Damm wächst unter anderem das geschützte Knabenkraut. Kommt dieses in einem Abschnitt vor, in dem gebaut werde, buddelt man die Pflanzen aus und verpflanzt sie in andere Abschnitte, verdeutlicht Feilhauer vom RP. "In den Baulosen zwei und sechs kommt das Knabenkraut allerdings nicht vor", betont sie.

Für die Dauer der Dammbaumaßnahme ist der Radweg auf dem Damm zwischen Au am Rhein und Elchesheim-Illingen gesperrt. Die Radwegeumleitung wurde bereits eingerichtet. Der Baustellenverkehr verläuft in Au am Rhein über die Oberwaldstraße und in Elchesheim-Illingen über die Durmersheimer Straße und anschließend über die Straße bei der Tennishalle. Nerven kostet das die Anwohner entlang der Durmersheimer Straße, die ohnehin schon seit langer Zeit für eine Temporeduzierung auf der Kreisstraße kämpfen. Sie bemängeln unter anderem, dass die Bürger vorab nicht über den Streckenverlauf des Materialabtransports - und zwar über die Durmersheimer Straße - informiert wurden. Auf Nachhaken der Anwohner bei der Gemeinde betonte diese, dass die Route für die Bevölkerung die geringsten Einschränkungen mit sich bringe.

Auch beim Regierungspräsidium wurden die Anwohner vorstellig. Ändern könne man das Verkehrskonzept nicht mehr, so die Behörde. Es sei mit den Gemeinden und dem Landratsamt abgestimmt worden, wurde fachlich geprüft und freigegeben.

Trotzdem wolle man auf die Anwohner zugehen: Man habe zusammen mit der Gemeinde bei der Verkehrsbehörde im Landratsamt Rastatt einen Antrag gestellt, um den Lärmpegel und die sonstigen Beeinträchtigungen weiter zu verringern. Dieser Antrag beinhalte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h über die Bauzeit des Bauloses 6.1 für Lkw und Pkw.

Das Landratsamt will deshalb eine Verkehrszählung durchführen, um zu eruieren, wie viele Lkw derzeit die Durmersheimer Straße befahren. Die Daten sollen dann mit Zählungen der vergangenen Jahre verglichen werden. "Danach werden wir sehen, wie es weitergeht", betont Landratsamtspressesprecherin Gisela Merklinger.