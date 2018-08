"Genehmigung ist aufzuheben"

(wf) - Der Prozess gegen die Stadtwerke wegen einer Schadenersatzforderung in Millionenhöhe geht jetzt in die nächste Runde. Bei dem Streit geht es um den Breitbandausbau, der mittlerweile weit fortgeschritten ist, wie Matthias Schwarz erläutert (Foto: Frasch). » - Mehr

(red) - Seit zehn Jahren steht Giovanni Pollice (Foto: Kumpelverein) dem gewerkschaftlichen Verein "Mach′ meinen Kumpel nicht an!" vor. Im Interview erläutert der ehemalige Hilpertsauer, der bei der Badischen Karton- und Pappenfabrik arbeitete, die Ideen des Vereins. » - Mehr