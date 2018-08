Vier Dressur-Siege bleiben "im heimischen Stall" Durmersheim (vgk) - Schneller, höher, weiter, lautete von Freitag an das Motto auf der Reitanlage im Herrschaftsfeld in Durmersheim. Auch der zeitweilige Regen hielt das Publikum nicht davon ab, Ross und Reiter zuzuschauen und besonders gelungene Aktionen mit Applaus zu honorieren. Das Einzugsgebiet des Turniers liegt zwischen 80 und 100 Kilometern, berichtet Franziska Gehrer, die Vorsitzende der Reitsportgemeinschaft (RSG) Durmersheim-Hardt und von der Geschäftsleitung der Reitanlage, im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Extra aufgebaute Stallzelte, die großzügige Reithalle zum Abreiten und das weitläufige Freigelände, auf dem Pferdeanhänger und Transporter bequem Platz finden, sowie effektive Trainings- und Therapiemethoden, wie einen Aquatrainer und die Equusirbox sorgten für beste Bedingungen auf der noch jungen, 2016 eröffneten Reitanlage. Mehr als 2000 Pferde aus unterschiedlichen Bundesländern und der Schweiz werden zu den beiden Turnieren auf der Anlage erwartet. Während bei diesem ersten Reit-Event rund 90 Prozent der Pferde und ihre Besitzer nach Turnierschluss wieder die Heimreise antreten, sind in der kommenden Woche rund 50 Pferde zur Übernachtung angemeldet. Die ersten Teilnehmer werden bereits Mittwochabend erwartet. Der Startschuss für das erste dreitägige Pferdesport-Event mit 480 Nennungen wurde für die Dressurreiter bereits am Freitag gegeben. Für sie standen Dressurreiterprüfungen in den Klassen A und L bis hin zu M mit Sternchen sowie Dressur WB auf dem Programm. In diesem Rahmen sind unter anderem die drei Grundgangarten, einfache Hufschlagfiguren wie Schlangenlinien, Zirkel oder Handwechsel zu zeigen - und dies möglichst harmonisch verbunden mit geschmeidigen Übergängen und korrektem Sitz sowie gefühlvoller Hilfegebung. Geritten wird auf einem Viereck von 20 mal 40 Metern. Im nächsten Jahr soll der Dressursport weiter ausgebaut werden. Stolz zeigt sich die Vorsitzende auf die von Christiane Scherbel auf "Hippophae" (Kl.L), Inés Amaro auf "Maimond" (Dressur-WB, E4), Ann Kathrin Lachemann auf "Hippophae" (Kl.L, mit Sternchen, L7) und "Guapan" (Kl. M mit Sternchen, RM1) gerittenen Erfolge. "Damit bleiben vier Siege im heimischen Stall", freut sich Gehrer. Den Bewertungen liegen die Regeln der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zugrunde, über deren Einhaltung ein fünfköpfiges Richtergremium wachte. Die Gesundheit der Tiere hatten die vor Ort befindlichen Tierärzte fest im Blick. Am Samstagnachmittag griffen dann die Springreiter in den Wettbewerb ein. Zunächst stand die Stilspringprüfung (Klasse A mit Sternchen) auf dem Programm, bevor die Teilnehmer der Springpferdeprüfung (Klasse A mit Sternchen) den Parcours ritten. Es waren zehn Hindernisse und diese möglichst schnell, fehlerlos und ohne Verweigerung des Pferds zu reiten. Wobei je nach Prüfungsklasse Höhe und Anzahl der Hürden variieren können, wie Miriam Zilly, Assistentin der Geschäftsleitung, erläuterte. Insgesamt stehen an den beiden Turnierwochenenden 30000 Euro Preisgelder zur Verleihung an, finanziert von regionalen Firmen. Der Sonntag gehörte dann ganz den Springreitern. Schon am Morgen ging es um sportliche Ehren. Den Anfang machten Pferd und Reiter mit der Springprüfung der Klasse A mit Sternchen. Es folgte ein Stilspringen WB mit erlaubter Zeit und noch eine Springprüfung der Klasse L und M. Außerdem sorgte neben dem Turnierfeld ein Segway-Parcours für jede Menge Publikums-Spaß. Händler boten Pferdezubehör und Leckereien an. Der Abend gehörte dann den Partygängern und DJ Musicmann (Andreas Schneider). Er legte bei der Reiterparty im großen Festzelt auf. Am nächsten Wochenende sorgen unter anderem DJ Andi und die Band Troubadix für Unterhaltung abseits des Reitgeländes.

