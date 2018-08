Festungsmonument wechselt für einen Euro den Besitzer

Durch immer wieder eingetretene Verzögerungen hatte die Natur zuvor ihr "zerstörerisches Werk" am Cavalier I immer wieder fortsetzen können. Ab Februar 2017 liefen dann endlich Rettungsmaßnahmen am geschichtsträchtigen Bauwerk an der Ecke Militärstraße/An den Kasematten an. Doch es sollte sich herausstellen, dass man sich an eine schwierige Puzzlearbeit herangewagt hatte. Die Wohnpark Weisenburger GmbH hatte manche Maßnahme als Eigentümer des Festungswerks zu bewerkstelligen, das zwischen 1842 und 1852 errichtet worden war. Präventive Sicherheitsmaßnahmen gehörten dazu. Für Dieter Wolf, den Vorsitzenden des Historischen Vereins, ein wichtiger Schritt: "Eine Stadt, welche ihre historischen Bauten verfallen lässt, gleicht einem Menschen, der langsam sein Gedächtnis verliert."

Jetzt wird die Stadt Rastatt nach mehrfach vom Justiziar geprüftem Vertrag die historische Bastion in der zweiten Septemberwoche für einen Euro übernehmen. Dieses bestätigten anlässlich des gestrigen Festungsfests Thomas Weiß von der Wohnpark Weisenburger GmbH und Bürgermeister Raphael Knoth. Auch die Stadträtinnen Brigitta Lenhard und Renate Franzke waren anwesend, als gestern eine Bronzetafel zum abgeschlossenen Zwischenschritt zur Rettung des Festungswerks im Dörfel überreicht wurde. Die Inschrift lautet: "Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale". Dazu waren Gisela Lasartzyk, Ortskuratorin der Stiftung, und Dorothee Lang-Mandel als Vertreterin von Lotto Baden-Württemberg erschienen. 65000 Euro hatte die Stiftung vor zwei Jahren mit Hilfe der Lotterie zur Verfügung gestellt. Nun wurde Hoffnung auf eine weitere Förderung nach entsprechendem erneuten Antrag gemacht: "Hier liegt ein Kulturgut vor, in dem deutsche Geschichte geschrieben wurde." Gedankt wurde auch dem Historischen Verein für dessen bisher erfolgte Initiativen. Bürgermeister Raphael Knoth bezeichnete den Rastatter Verein mit Dieter Wolf an der Spitze als "treibende Kraft beim Zwischenschritt zur Rettung des Cavalier I". Man müsse nun nach der Übernahme der Trägerschaft im September "viele Hausaufgaben machen" und bald ein Konzept für Weiteres entwickeln. Der Beigeordnete versicherte nochmals, dass der Gemeinderat hinter den folgenden Maßnahmen stehe.

Eingebettet war die Überreichung der Bronzetafel ins Festungsfest des Historischen Vereins. Ein Dutzend Aktive mit Unterstützung der Siedlergemeinschaft Rastatt-Münchfeld führten Hunderte Besucher durch die Kasematten am Panoramaweg und sorgten für das leibliche Wohl. Jetzt hofft der Vorstand des Historischen Vereins, dass unter der neuen Trägerschaft der Stadt Rastatt, bald Führungen im Cavalier I angeboten werden können.