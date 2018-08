Vom Disco-Zirkus bis zum U-Boot-Simulator

(red) - Zuckerwatte naschen, Karussell fahren, den "Walk of Fame" entdecken oder einfach feiern: Beim Herbstjahrmarkt auf dem Festplatz zur Friedrichsfeste von Freitag, 31. August, bis Dienstag, 4. September, locken täglich von 12 bis 23 Uhr insgesamt rund 30 Fahrgeschäfte, Schieß- und Wurfbuden, Imbissstände und ein großes Festzelt mit Live-Musik.

Offiziell eröffnet wird der Jahrmarkt am Freitag, 31. August, um 17 Uhr von Stadtrat Joachim Fischer vor dem Fahrgeschäft "Disco Circus" mit anschließendem Fassanstich im Festzelt. Für den musikalischen Einstand sorgt das Fanfarenkorps "Türkenlouis Rastatt". Danach sind alle Gäste zu Freibier und einer halben Stunde Freifahrt bei allen Fahrgeschäften eingeladen, teilt die Stadt Rastatt mit. Gegen 22 Uhr startet an der Murg das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk. Ebenso traditionell ist am Abschlusstag am Dienstag, 4. September, Familientag mit vergünstigten Preisen.

Neben klassischen Fahrgeschäften wie Kinderkarussells, Autoscooter und der Berg- und Talbahn soll der "Flipper" für Adrenalinkicks sorgen. Wagemutige drehen sich in kugelförmigen Gondeln, die am äußeren Rand einer 14 Meter großen und bis zu 50 Grad schwenkbaren Karussellscheibe auf einer schräg gestellten Achse montiert sind. An Familien wenden sich das Spiegellabyrinth "Walk of Fame" und der erstmals in Rastatt Halt machende Riesensimulator "U3000", der U-Bootfahren fast real machen soll, wie es in der Ankündigung heißt. Kulinarisch deckt der Jahrmarkt "die ganze Bandbreite ab".

Von Sonntag bis Dienstag findet zudem der Krämermarkt mit typischen Artikeln wie Kleidung, Gewürze oder Kurzwaren statt, jeweils von 9 bis 20 Uhr. Am Samstag, 1. September, wird zudem von 8 bis 16 Uhr ein großer Flohmarkt veranstaltet.

Bereits heute beginnen die Aufbauarbeiten. Das heißt: Das gesamte Festplatzareal sowie der Friedrichring zwischen Friedrichfeste und Lessingstraße werden gesperrt. Umleitungen sind laut Mitteilung ausgeschildert. Die Schillerstraße wird vom Westring kommend zwischen Friedrichfeste und Lessingstraße als Einbahnstraße ausgewiesen. Ebenfalls wird der Friedrichring ab Wilhelm-Busch-Straße in Fahrtrichtung Festplatz als Einbahnstraße angeordnet. Dort werden auf der linken Straßenseite Schrägparkplätze ausgewiesen.

Wegen des Floh- und Krämermarkts werden zusätzlich ab Freitag die Lessingstraße zwischen Friedrichring und früherer Uhlandstraße sowie die Straße Zur Friedrichfeste zwischen Augusta- und Schillerstraße gesperrt. Nach Ende des Flohmarkts am Samstag wird die Lessingstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Ab Samstagabend stehen den Besuchern und Anwohnern daher auch die dortigen Parkplätze zur Verfügung.