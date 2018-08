Roharbeiten demnächst abgeschlossen Steinmauern (HH) - Ganz in der Nähe des Ärztehauses, in dem am vergangenen Donnerstag Richtfest gefeiert wurde (wir berichteten), schreitet ein anderes von der Gemeinde initiiertes Bauprojekt seiner Vollendung entgegen. Am Kreisel an der Plittersdorfer Straße entsteht das Generationenhaus am Rendel. Es ist der erste Bauabschnitt mit dem Hauptgebäude, dass 22 Wohnungen umfasst. Schon im nächsten Jahr könnte mit Teil zwei begonnen werden. (HH) - Ganz in der Nähe des Ärztehauses, in dem am vergangenen Donnerstag Richtfest gefeiert wurde (wir berichteten), schreitet ein anderes von der Gemeinde initiiertes Bauprojekt seiner Vollendung entgegen. Am Kreisel an der Plittersdorfer Straße entsteht das Generationenhaus am Rendel. Es ist der erste Bauabschnitt mit dem Hauptgebäude, dass 22 Wohnungen umfasst. Schon im nächsten Jahr könnte mit Teil zwei begonnen werden. Die Nachfrage sei so groß, dass das zweite Haus früher als erwartet realisiert werden soll. Das Grundstück dafür ist neben der derzeitigen Baustelle längst reserviert. Im zweiten Gebäude sollten etwa sechs bis acht Wohnungen breitgestellt werden, erklärte Bürgermeister Siegfried Schaaf auf Nachfrage am Rande der Richtfeier im Ärztehaus. Er erinnerte daran, dass ursprüngliche Pläne für einen größeren Baukörper nach Bedenken von Bewohnern aus dem Baugebiet "Breithölzer" reduziert worden seien. In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause war mitgeteilt worden, dass sich das Gremium bereits im Juni mit einem "Plankonzept" für den zweiten Bauabschnitt befasst habe. Der Investor, die Ettlinger Timon-Gruppe, wolle den zweiten Teil "zügig" angehen. Das Projekt Generationenhaus wäre damit komplett. Die Idee dazu kam vor fünf Jahren bei einer Bürgerwerkstatt erstmals zum Vorschein. Bei der Suche nach neuen Wohnmodellen für ältere Menschen wollte man eine Möglichkeit für Senioren und jüngere Leute, gerne auch Alleinerziehende mit Kindern, unter einem Dach schaffen. Die Wohnungen im ersten Bauabschnitt seien alle verkauft, hieß es beim Spatenstich. Bei den Erwerbern handele es sich um Kapitalanleger sowie Eigennutzer. Zur Eigentümergemeinschaft wird auch die Gemeinde gehören, sie hat sich mit dem Kauf einer Wohnung dauerhaftes Mitspracherecht gesichert. Tatsächlicher Baubeginn für das Haupthaus war im März, die Rohbauarbeiten sollen demnächst abgeschlossen werden. Im Sommer nächsten Jahres soll das Objekt bezugsfertig sein.

