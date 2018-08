Auge nschmaus und Lesestoff

Rastatt - Augenschmaus und anspruchsvoller Lesestoff: Das ist der erste Eindruck beim Blättern im über 260 Seiten starken und mit offenkundig viel Sachverstand und Herzblut erstellten Begleitkatalog zur laufenden Ausstellung "Repräsentation und Rückzug. Die Eremitage von Schloss Favorite Rastatt".

Wissenschaftler vermitteln den neuesten Stand der Forschung zu Lage, Ausstattung und Bedeutung der Favoriter Eremitage im Vergleich zu anderen höfischen Einsiedeleien der Frühen Neuzeit. Sie wenden sich dabei neben dem Fachpublikum auch an interessierte Laien, die sich intensiver mit barocker Kultur- und badischer Heimatgeschichte beschäftigen wollen. Diese Leser werden in dem opulenten Band viele neue Erkenntnisse gewinnen.

Selbst für eingefleischte Fans der barocken Schlösserlandschaft am Oberrhein ist die schlichte Eremitage mit ihrer düsteren Atmosphäre und ihren ein bisschen unheimlichen Wachsfiguren im Innern ein skurriles Objekt, stellt sie doch gleichsam die Antithese zur prachtvollen Residenz und insbesondere zum benachbarten Lustschloss der Markgräfin Sibylla Augusta dar. In dieser Hinsicht steht die Eremitage in einer langen Tradition und hat ihre Vorbilder. Und doch ist sie - wie Schloss Favorite selbst - ein Ausdruck der markanten Persönlichkeit ihrer Erbauerin.

Die Autoren des Katalogs arbeiten diese scheinbare Widersprüchlichkeit anschaulich heraus und machen manche vermeintliche Verrücktheit verständlich. Selbst der US-Schriftsteller Mark Twain, der im 19. Jahrhundert nur Spott übrig hatte, würde die Einsiedelei der Markgräfin jetzt wohl besser verstehen. Gerade der Reiz des Morbiden machte doch die Eremitage zum romantischen Ziel früher Touristen (nicht nur) aus dem aufstrebenden Kurbad Baden-Baden.

Doch die Einsiedelei mit ihrer Magdalenenkapelle ist eben nicht nur ein Parkgebäude, sondern diente auch als ernst gemeinte Andachtsstätte. Als solche ist sie Teil einer "sakralen Landschaft" und steht in Beziehung zu anderen religiösen "Hotspots", die Sibylla Augusta in Rastatt errichten ließ wie die Schlosskirche mit Heiliger Stiege, die Einsiedelner Kapelle mit Bethlehemsgrotte oder die Loretokapelle im Rastatter Schlosspark, die nicht mehr existiert. All das und noch vieles mehr erfahren die Leser der wissenschaftlichen Aufsätze im Detail. Neben den schönen Fotos, die die Eremitage gekonnt in Szene setzen, enthält der Katalog überdies ausführliche Texte und Abbildungen zu den Ausstellungsobjekten, die noch bis 21. Oktober im Schloss Favorite zu sehen sind. Der Besuch ist im Schlosseintritt von acht Euro enthalten. An einigen Wochenenden ist auch die Eremitage geöffnet, zum Beispiel an den Sonntagen 2. und 16. September von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 29. September, von 10 bis 13 Uhr. Der Katalog ist an der Schlosskasse zu erwerben und kostet 24,95 Euro.