Sibylla-Augusta-Buchhandlung öffnet wieder

(dm) - Schon jede Menge Neugierige haben ihre Nase ans Schaufenster der seit Jahresbeginn geschlossenen Sibylla-Augusta-Buchhandlung gedrückt, seit sich darin wieder etwas tut, hat Dr. Norbert Weiss beobachtet. Der 57-Jährige ist derzeit in den Räumen in der Rappenstraße zugange und bereitet sie tatsächlich für eine Wiedereröffnung vor, nachdem er das komplette Sortiment des in Insolvenz gegangenen Geschäfts gekauft hat. Es lädt nun ab dem kommenden Dienstag zum Stöbern ein - und mehr. Die Buchhandlung, die ihren Namen behält, soll zu einem Treffpunkt werden.

Während er schon viel positive Resonanz bekommen habe, hätten ihn "ernstzunehmende Stimmen" auch schon kritisch gefragt, wie man denn in diesen Zeiten einen Buchladen übernehmen könne. Als gelernter Volkswirt (außerdem: Philosophie und Politikwissenschaften) setzt er eine Rechnung entgegen, wonach das Geschäft gemessen an der Rastatter Einwohnerzahl funktionieren sollte - zumal er die Sibylla-Augusta-Buchhandlung zu einem Ort der Begegnung machen will.

Er, der "Bücher liebt, seit ich lesen kann", war dort selbst Kunde. Die Einrichtung bleibt im Wesentlichen wie vom im November vergangenen Jahres verstorbenen Prof. Wolfgang Peitz angesammelt. Auch das Sortiment ist eine Hommage an Peitz, der seinen Neffen Henrik Friedrich seinerzeit bei Aufbau und Betrieb der Buchhandlung unterstützt hatte. Das heißt: Schwerpunkte auf Philosophie, Soziologie, Kunst und Spiritualität. Aber es können Bücher aller Art bestellt werden. Die neuen Betreiber - Weiss, der als freiberuflicher Trainer und Coach für Unternehmen arbeitet, wird von Heidi und Gerhard Schwenk unterstützt -, wollen zudem einen Lieferservice etablieren, der verspricht, dass Bücher, die bis 17 Uhr bestellt werden, am nächsten Morgen abgeholt werden können. "In der Kernstadt fahren wir auch aus", so Weiss. Antiquarisches soll es ebenso geben. "Wenn jemand Bücher in Kommission verkaufen will, machen wir das." Was es künftig nicht mehr im Laden geben soll, sind Kinderbücher (der Bestand wird abverkauft). Denn: In der Buchhandlung werden künftig auch Spirituosen, Weine und Zigarren, Öle und Essig zum Kauf angeboten. Thema: "Leben und Genuss". Zudem eine Vortragsreihe mit wechselnden Themen, Veranstaltungen, die nicht nur mit Büchern zu tun haben, möglicherweise eine Ausstellungsfläche für junge Künstler: Weiss will den Bogen weit übers Lesen hinaus spannen. Willkommen sei im Übrigen auch jeder, der ein ganz anderes natürliches Bedürfnis verspüre. Die Toilette der Buchhandlung soll öffentlich nutzbar sein.