14 Schildkröten-Babys tummeln sich in Ötigheim

Sicher hat der warme Sommer der Brut von Schildkrötenmama "Leila" gut getan, denn während unsereins vor Hitze japst, ist es den wärmeliebenden Reptilien gerade recht, wenn die Sonne vom Himmel brennt. Die Strahlen übernehmen nämlich das eigentliche Brutgeschäft, weiß Klug, mittlerweile Fachmann in Sachen Schildkröten, schließlich ist "Paule" schon 50 Jahre bei den Klugs.

Ihr Garten liegt am Hang in Südwestlage. 40 Grad hat Karli Klug diesen Sommer dort gemessen. Und hier vergräbt "Leila" ihre Eier an Stellen, die sie sich selbst aussucht. Diesmal waren es zwei Gelege à sieben Eier. Damit endet ihr Engagement aber auch schon. Von elterlicher Fürsorge halten Schildkröten generell nicht viel. Vor zehn Tagen war es dann so weit: Die kleinen Schildkröten buddelten sich aus der Erde. Vorher baute Karli Klug ein provisorisches Mäuerchen aus Backsteinen um die Stellen, damit die Babys nicht abhauen können und womöglich in den Rasenmäher geraten. Nun ist ein liebevoll eingerichtetes Gehege ihre Kinderstube. Die Tiere bekommen ein Spezialfutter aus dem Baumarkt, aber auch über Rucolasalat oder frische Radieschenblätter freuen sich die kleinen Reptilien. Spitzwegerich, der hinterm Haus wächst, ist sogar ihre Lieblingsspeise. Und auch das Biogemüse aus dem Küchengarten lassen sie sich schmecken. Zu trinken haben die Panzerträger natürlich ebenfalls. Karli Kluge hat sich etwas einfallen lassen: Weil die kleinen Schildkröten öfter in ihren Wassernapf gefallen sind, tränkt er nun eine Schaumgummimatte mit Wasser und verteilt darüber Rindenmulch, in dem sich die Reptilien auch gerne eingraben. Eine Stelle lässt er aber frei, so dass die Tiere drankommen und Wasser saugen können. Das klappt ganz gut.

Jedes Schildkrötlein bringt elf Gramm auf die Waage. Ganz schön gewachsen sind im Vergleich zu den Winzlingen deren ältere Geschwister, die ein beziehungsweise zwei Jahre alt sind. Alles in allem haben die Klugs jetzt 26 Schildkröten.

Doris und Karli Klug haben ihren Spaß an den kleinen Schildkröten, die viel agiler sind, als man denken würde. Nur manchmal landet eines auf dem Rücken und kommt nur schwer wieder auf die Beine. Aber Karli Klug passt auf und dreht das Schildkrötlein wieder um.