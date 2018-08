Fußballgroße Früchte gedeihen im Steingerüst

In der Barockstadt finden sich laut Mustafa hervorragende Bedingungen für den Anbau. Und der habe in seiner Familie immerhin Tradition. Schon sein Großvater habe die Früchte damals in Bulgarien angebaut. Sein Vater Nedhizp Sali wendet das so gewonnene Wissen zusammen mit der Mutter nun in Rastatt an - mit Erfolg. An Mustafas Stand auf dem Wochenmarkt türmt sich ein Melonenberg. Der heiße Sommer hat das Wachstum doch sicher begünstigt, oder? "Extreme Hitze ist nicht gut für die Melonen", sagt der Verkäufer. "Temperaturen um die 25 bis 28 Grad reichen eigentlich, sonst wird die Schale gelblich." Spritzmittel verwenden seine Eltern aber nicht, das betont er mehrfach.

Dass sie in Rastatt und nicht unter der heißen Sonne Südosteuropas gediehen sind, merkt man den Früchten nicht an. Sie sind süß und saftig - und ein idealer Durstlöscher. Wer mag, kann sie auch als Salat genießen: Klein gewürfelt, mit etwas Schafskäse, roter Zwiebel und Rucola serviert sowie gewürzt mit Knoblauch, Pfeffer, Olivenöl und Weißweinessen ist dieser eine leichtes Gericht an heißen Tagen.