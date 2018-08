Neuer Bauabschnitt, neue Verkehrsführung

Forbach

Forbach

Pionierprojekt für die Elektrifizierung Forbach (red) - Das Rudolf-Fettweis-Werk in Forbach (Foto: Walter) besteht seit 100 Jahren. Im Juni wurde das Jubiläum dort groß gefeiert. Das Badische Tagblatt blickt in einer nun beginnenden fünfteiligen Serie auf die Historie der Stromgewinnung an der Murg zurück.

Gaggenau

Gaggenau

"Fahrkünste" und mehr verbessert Gaggenau (ham) - Luca Merz ist der dritte Murgtäler, der beim Tischtennis-Bezirk ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvierte. Der Ottenauer freute sich nicht nur über seine "verbesserten Fahrkünste" angesichts von zwölf Einsatzstellen (Foto: pr). Das FSJ war für ihn "goldrichtig".

Stuttgart

Stuttgart

Tolu ist zurück in Deutschland Stuttgart (dpa) - Die in Ulm geborene Journalistin Mesale Tolu ist nach langer Haft und Ausreisesperre in der Türkei in die Heimat zurückgekehrt. Sie landete am Sonntag auf dem Stuttgarter Flughafen. Die Journalistin hatte wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis gesessen (Foto: dpa).