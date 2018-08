Rund um die Rastatter Residenz tut sich was

Nun sind die Kabelgräben links und rechts der Rampe an der Herrenstraße offen. Dort sollen Kabelzüge und Gehäuse für die Bodeneinbauleuchten verlegt werden. Schon am heutigen Freitag gehe es weiter mit den Pflasterarbeiten. Anschließend kommt die Ehrenhofseite vor dem Gerichtsflügel an die Reihe. Ab November soll die Schlossfassade dann in hellem Licht erstrahlen.

Rund 480000 Euro lässt sich Rastatt die "De-luxe"-Variante einer neuen Schlossbeleuchtung kosten. Dass das Rathaus dafür verantwortlich zeichnet und nicht das Land Baden-Württemberg, dem das Schloss gehört, liegt an einem Vertrag aus den 1970er Jahren. Für touristische Anreize wie die Schlossbeleuchtung ist demnach die Stadt zuständig. Jahrzehntelang wurde das Schloss durch große Masten von der Herrenstraße aus mit Licht geflutet. Diese waren nicht mehr standsicher und wurden abgebaut (wir berichteten).

Das von einem Lichtplaner entworfene neue Konzept haben die Verantwortlichen vor Beginn der Arbeiten lange und detailliert mit dem Landesbetrieb Vermögen und Bau sowie mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Künftig sollen verschiedene Strahler die unterschiedlichen Bereiche der Barockresidenz in Szene setzen. Angebracht werden sie in der Fassade, auf Balkonen, Kaminen, am Boden und hinter Figuren. Bis das Konzept im Detail ausdefiniert war, gab es mehrere Lichtproben.

Der Besucherbetrieb im Schloss geht weiter, er soll durch die Arbeiten im Hof nicht beeinträchtigt werden. Mittlerweile ist auch der neue gemeinsame Kassenbereich mit Shop der Staatlichen Schlösser und Gärten und des WGM weitgehend fertiggestellt. Er befindet sich dort, wo bisher schon das Entree zum WGM war und soll bald in Betrieb gehen, sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, wohl noch im September. Der Kassenbereich verfügt dann über Garderobe und Toiletten sowie über einen geeigneten Sammlungsraum für Besuchergruppen. Ferner möchte die Schlösserverwaltung vermeiden, dass - wie so oft - Besucher wieder einen langen Rückweg zur Schlosskasse in Kauf nehmen müssen, nachdem sie zuvor schnurstracks zum Hauptportal marschiert sind. Der neue Zugang liegt dann gleich rechter Hand.

Der durch den Umzug der Schlosskasse freiwerdende Platz und das seit Monaten leerstehende ehemalige Café soll nach dem Umzug zum Multifunktionsraum werden, kündigt Michael Hörrmann an. Der Raum könne dann für Besprechungen, Museumspädagogik, kurzfristige Vermietungen und der Nutzung bei Großveranstaltungen dienen. Die städtische Touristinfo wird an ihrem bisherigen Standort bleiben. Über einen Sicht- und Schallschutz werde nachgedacht, so Hörrmann. Sein Ziel: Im neuen Jahr soll der Multifunktionsraum nutzbar sein.

Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, wird unterdessen die Wiedereröffnung des ehemaligen "Riva/Rossi" vorbereitet. Wie berichtet, hat Marco Bulla, Betreiber des "La Perla" in Niederbühl, das Lokal übernommen. Es wird unter dem Namen "Bellini" ab 29. September wieder Gäste bewirten.