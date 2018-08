Mit 100 Kilometern pro Stunde Richtung Heimat

Der wichtigste Wettbewerb sind die Deutschen Verbandsmeisterschaften. Hier belegen Piecha und sein Schlagpartner bundesweit den 56. Platz. Heruntergebrochen auf den Regionalverband mit 600 Mitgliedern stehen die beiden sogar auf Platz zwei. Bei der Verbandsjährigenmeisterschaft - hier beträgt das Alter der Tauben ein Jahr - ist das Ergebnis noch besser: bundesweit belegen die Zwei Platz 25, bezogen auf den Regionalverband ist es der erste Platz. "Das ist ein großer Erfolg", freut sich Piecha.

Mit den Tieren ist er aufgewachsen. Sein Vater züchtete die Vögel bereits, mit 15 war Piecha selbst aktiv. Mittlerweile leben seine Tauben in der Durmersheimer Zuchtanlage in der Weißenburger Straße beim hiesigen Taubenzuchtverein. Drei Züchter sind dort noch aktiv, alle kommen sie aus Rastatt. "Daheim haben viele keine Möglichkeit, Tauben zu züchten", erläutert Hermann Weber, Vorsitzender des Vereins. Daher sei man auf eine Anlage angewiesen.

In Durmersheim befindet sich darüber hinaus die Einsatzstelle der umliegenden Vereine, unter anderem aus Malsch, Würmersheim, Au am Rhein, Ötigheim, Oberweier und Rastatt. Von dort werden die Tauben in die Hardtgemeinde gebracht, wenn ein Wettbewerb ansteht. Mit einem sogenannten Kabinenexpress - einem Lkw mit auswechselbaren Boxen - geht es dann an den Startort. Mit Anhänger können 2500 Tauben transportiert werden, ohne Anhänger 2000.

Gemessen wird die Entfernung bei einem Wettkampf auf den Meter genau. Aufgelassen werden die Tauben auf einmal, damit jede die gleichen Bedingungen hat. Anhand eines Chips am Fuß der Vögel wird gemessen, wie viel Zeit sie benötigen, um nach Hause zurückzukehren. Für jede Taube wird so berechnet, wie viele Meter sie pro Minute zurückgelegt hat. Für das beste Drittel gibt es einen Preis.

Wie schnell so eine Taube ist, kommt letztendlich aufs Wetter an. Fliegt sie mit dem Wind, kann der Vogel weit über 100 km/h erreichen. Bei normalen Verhältnissen liegt die Geschwindigkeit bei 80 bis 90 Stundenkilometern, erläutert Piecha. Bei Gegenwind fliegt die Taube immer noch 67 km/h schnell. Die Strecken, die Piechas Tauben fliegen, liegen zwischen 150 und 600 Kilometer Luftlinie.

Doch nicht alle Tauben kommen wieder in Durmersheim an. "Viele Tauben werden von Raubvögeln gefangen", verdeutlicht Piecha. Manchmal schaffe es die Taube noch verletzt nach Hause. Dort werde sie dann wieder aufgepäppelt.

80 Tauben hat Piecha im Durchschnitt. Die Tauben, die nicht gut genug waren, verkauft er oder verschenkt sie an Schlagpartner in Polen. Dort seien deutsche Tauben sehr gefragt für die Zucht.

Natürlich züchtet auch Piecha Tauben. "Man braucht viel Glück. Und Geld", bringt er es auf den Punkt. Denn neben den eigenen Tauben kauft er immer wieder Vögel bei Bekannten. Die Preise variieren. Eine gute Taube bekommt man für 50 Euro. Aber auch 2000 Euro kann man bezahlen. Nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt.

Die Kritik von Tierschützern am Brieftaubensport will Piecha nicht gelten lassen. Diese monieren unter anderem, die Tauben würden von ihren Partnern oder dem Nachwuchs getrennt und deshalb unter großem Stress versuchen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu fliegen. "Bei uns starten immer beide Partner bei einem Wettbewerb", sagt der 58-Jährige. Dass man Tauben vom Nest wegreiße, das mache man schon seit "20 bis 30 Jahren nicht mehr".

Piecha findet hingegen: "Bei mir werden die Tauben gehegt und gepflegt." Sie bekämen nur das Beste vom Besten - Futter, Impfungen, Untersuchungen. Ob der Brieftaubensport eine Zukunft hat, ist trotzdem ungewiss. Wie in so vielen Vereinen mangelt es auch hier an Nachwuchs. Und die Akzeptanz in der Gesellschaft schwinde. "Früher haben alle mitgefiebert, wenn die Tauben nach Hause gekommen sind." Auch das hat sich geändert.