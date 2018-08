Vielfalt der Grenzregion erleben

Bühlertal



Blues, Dixie und Harfenmusik Bühlertal (red) - Die Konzertreihe "Live im Gewölbekeller", die es schon drei Jahre gibt, startet am 6. Oktober ins zweite Halbjahr 2018. Drei Konzerttermine stehen bis Jahresende an: Burr & Klaiber, Helmut Dold alias "De Hämme" sowie das Harfen-Duo "Harparlando" (Foto: Rüger).