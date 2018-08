Planungen für Kreisel können weitergehen

Steinmauern

Generationenhaus nimmt Gestalt an Steinmauern (HH) - Die Rohbauarbeiten am Generationenhaus in Steinmauern sind bald abgeschlossen, im Sommer nächsten Jahres soll das Objekt am Rendel bezugsfertig sein: Es ist der erste Bauabschnitt mit dem Hauptgebäude, dass 22 Wohnungen umfasst (Foto: HH).

Sinzheim

Kartung feiert 40 Jahre Straßenfest Sinzheim (cri) - Die besondere Gemeinschaft ist es, die Kartung von Dörfern vergleichbarer Größe unterscheidet. Und was diese Gemeinschaft jedes Jahr mit dem Kartunger Straßenfest (Foto: pr) auf die Beine stellt - seit 40 Jahren. Das nächste findet am 25. und 26. August statt.

Bietigheim

Bekenntnisse zu Europa Bietigheim (ar) - Der neu geschaffene Platz am Kreisel Malscher Straße/Badenstraße in Bietigheim wurde offiziell eingeweiht und auf den Namen "Platz der Partnerschaften" getauft. Bürgermeister Constantin Braun begrüßte Gäste aus Saltara und Kaposszekcsö (Foto: Gangl)