Freies Surfen bald auch am Bahnhof

Hat sich Baden-WLAN aus Sicht der Stadtverwaltung etabliert? Wie viele Nutzer gibt es?

Bislang sind in Rastatt rund 1140 Benutzer registriert, daher wertet die Stadtverwaltung das Angebot als Erfolg. Nach Angaben des Betreibers nutzen jeden Monat 10000 verschiedene Benutzer das Baden-WLAN insgesamt.

Wo im Stadtgebiet sind derzeit entsprechende Antennen aufgestellt und wie groß ist in etwa die Reichweite?

Derzeit gibt es Baden-WLAN-Empfang an folgenden Stellen in Rastatt: Rathaus Ratsaal, Marktplatz, New-Britain-Park, Paradeplatz, Bürgerbüro (Wartebereich), Stadtbibliothek, Jugendtreff, Touristinformation, Technische Betriebe und Badner Halle Rastatt. Innerhalb dieser Bereiche ist die Signalstärke von Baden-WLAN laut städtischer Pressestelle in jedem Fall gut, je weiter man sich wegbewegt, desto schwächer wird das Signal. Daneben gibt es Baden-WLAN in Rastatt noch im Bereich des Klinikums Mittelbaden und des Ärztehauses.

Gibt es besonders intensiv genutzte Bereiche?

Dauerhafte Statistiken werden seitens der Stadt nicht erstellt, nach Auskunft des Betreibers sind die Bereiche mit dem größten Datenverkehr Marktplatz und Paradeplatz, gefolgt von Stadtbibliothek und Touristinfo.

Welche Kosten entstehen der Stadt Rastatt dadurch?

Es entstehe derzeit 950 Euro laufende Kosten jährlich.

Wird an eine Erweiterung innerhalb Rastatts gedacht?

Derzeit ist die Anbindung des Bahnhofs und des Bahnhofsvorplatzes geplant.

Wo gibt es Baden-WLAN noch?

Aktuell sind neben Rastatt folgende Städte und Gemeinden angebunden: Baden-Baden, Bad Schönborn, Bretten, Bruchsal, Gernsbach, Iffezheim, Kraichtal, Malsch, Östringen, Ötigheim, Sasbach, Sinzheim, Steinmauern, Ubstadt-Weiher und Walzbachtal. In den nächsten Monaten sollen laut Betreiber weitere Standorte hinzukommen.

Arbeitet INKA nur mit Kommunen zusammen?

Auch Private können Baden-WLAN betreiben lassen, was laut INKA insbesondere den Vorteil bietet, sich nur einmal anmelden zu müssen und dann überall, wo Baden-WLAN bereitgestellt wird, es ohne weitere Schritte nutzen zu können. Darüber hinaus ist mit denselben Anmeldedaten die Nutzung von KA-WLAN in Karlsruhe und MA-WLAN in Mannheim möglich.