Fast 100 Tiere verenden im Feuer

Rastatt

Dutzende Tiere bei Brand getötet Rastatt (red) - Ein Brand in Rastatt hat am Donnerstag durch eine große Rauchsäule für Aufsehen gesorgt. Bei dem Feuer in einer Kleintierstallung kamen rund 80 Hühner, sechs Enten und zehn Hasen zu Tode. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen (Foto: Frank Vetter).

Bietigheim / Muggensturm

Sperrungen nach Flächenbränden Bietigheim/ Muggensturm (red) - Auf insgesamt rund 3.000 Quadratmetern Fläche haben sich am Dienstag mehrere Brände bei Bietigheim, Ötigheim und Muggensturm ausgebreitet. Angrenzende Fahrbahnen mussten zeitweise komplett gesperrt werden (Symbolfoto: FFW).

Rust

Ermittlungen nach Brand eingestellt Rust (lsw) - Gut drei Monate nach dem Großbrand im Europa-Park hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Das Feuer hatte im Mai einen Millionenschaden angerichtet (Foto: dpa).

Baden-Baden

Drei Verletzte bei Küchenbrand Baden-Baden (red) - Bei einem Brand in einem Haus in der Baden-Badener Weststadt wurden am Dienstag drei Bewohner verletzt. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Nach Polizeiangaben von Mittwoch hatte wohl ein auf dem Herd vergessenes Essen den Brand verursacht (Foto: Wagner).