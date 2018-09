"Ich bleibe in Übung, das ist viel wert"

Durmersheim - Thomas Heinzl ist zwar erst 55 Jahre alt, macht aber seit fast 50 Jahren Musik. "Es wurde mir in die Wiege gelegt", erzählt er schmunzelnd und verweist dabei auf seinen Opa aus Böhmen. Der spielte Klarinette und Geige. Der Enkel, der in Karlsruhe geboren wurde und mit seiner Ehefrau in Durmersheim lebt, beherrscht vier Instrumente - und ist zuweilen als Alleinunterhalter unterwegs. Vor allem bei Seniorenveranstaltungen hat er sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht.

Einst beim Kult-Tanz-Café "Böötle" in der "Hopfenscheuer" in Rastatt, heute beim Freundschaftskreis 60 plus "Herbstlicht" in der Kunsthalle in Baden-Baden. Er spielt gerne für die älteren Herrschaften, sie seien sehr dankbar dafür und es komme ein schönes Feedback zurück, sagt er. "Außerdem bleibe ich so in Übung, das ist viel wert", zeigt Heinzl lächelnd den persönlichen Gewinn für seinen Einsatz auf, der eher ehrenamtlicher Natur ist. Am Ende geht der Hut rum, und es werden ein paar Euro für den Musiker gesammelt.

Der Kontakt mit der heutigen "Herbstlicht"-Initiatorin Hedwig Vitovec wurde bereits vor einigen Jahren geknüpft. Das "Böötle" suchte damals nach einem passenden Lokal für seine Tanzveranstaltungen, Heinzl rief an und stellte sich als Musiker vor. Es dauerte nicht lange, das stand er am Keyboard und gab den Ton an beim fröhlichen Schwofen der Senioren, die sichtbar Spaß hatten. Und das machte ihm, dem Allrounder, der ein großes Repertoire von Walzer, Tango und Discofox bis hin zu volkstümlicher Musik, Boogie, Rock 'n' Roll und Twist vorzuweisen hat, ebenfalls viel Freude. Außerdem tanzen die älteren Semester, die noch fit sind, auch ganz gerne mal auf fetzige Rhythmen, berichtet er. Thomas Heinzl hat nach eigenen Aussagen "Musik im Blut", "kann viel live spielen" und bietet auch den Gesang dazu. Seine Darbietungen wissen auch die Bewohner der Seniorenresidenz "Rösselsbrünnle" in Rheinstetten-Mörsch zu schätzen, in der er schon seit vielen Jahren so etwas wie der Haus- und Hofmusiker ist. Es gibt dafür eine kleine Gage, die eher eine Aufwandsentschädigung ist.

Deutlich höher waren die Gagen, als Heinzl Mitte der 1980er-Jahre als Saxofonist in eine Tanz- und Showband einstieg und mit dieser an Wochenenden durch die Region tingelte. Als die Band sich dann 1996 auflöste, machte der Freizeitmusiker als Alleinunterhalter weiter - doch das entpuppte sich als hartes Brot. Für große Feste wie Hochzeiten oder runde Geburtstage würden, wie früher noch üblich, nicht mehr so viele Alleinunterhalter gebucht. "Das hat stark nachgelassen", so Heinzls Erfahrungen. Die Jugend wolle heute lieber DJs, die auflegen. Oder es werde eher ein Gitarrist bei einer Feier gewünscht. Aufgrund der schlechten Auftragslage hätten schon einige Alleinunterhalter die Segel gestrichen, berichtet der 55-Jährige, der sich seine Brötchen hauptberuflich als Angestellter verdient und die Musik nur als Hobby betreibt, wenngleich er sie von der Pieke auf gelernt hat: Mit sechs Jahren begann Thomas Heinzl Melodica zu spielen, mit neun lernte er Klarinette im Musikverein Grünwettersbach. Drei Jahre später kam noch das Saxofon dazu und Anfang der 1980er Jahre dann das Keyboard, das damals noch Heimorgel hieß.

Auch heute noch probt Heinzl zweimal in der Woche in seinem Partyraum, um fit zu bleiben für seine Auftritte. Manchmal greift er aber auch nur in die Tasten und spielt Balladen, um sich nach einem stressigen Arbeitstag zu entspannen. Auch dafür ist Musik eine wunderbare Sache. Körperlich fit hält sich der Durmersheimer mit regelmäßigem Karatetraining, außerdem joggt er und erledigt Einkäufe und dergleichen möglichst immer mit dem Fahrrad.

Sein Traum ist es, einmal bei einem großen Reiterevent Country- und Rockmusik zu spielen oder bei einem großen Fest richtig loszulegen und fetzige Musik wie Rock 'n' Roll zu machen. Gleichwohl freut er sich auch auf den nächsten Auftritt bei "Herbstlicht" am Sonntag, 2. September, von 18 bis 20 Uhr im Café der staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden.

"Das ist eine wunderbare Atmosphäre dort", schwärmt der Durmersheimer. Und wenn er sieht, wie glücklich sich die Senioren im Takt "seiner" Klänge wiegen, dann ist auch er sehr zufrieden. Kontakt: thomas. heinzl@gmx.net.