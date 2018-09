Heftiges Gruseln und rasante Fahrten auf dem Rummel

Geboten wird etwas für alle Altersklassen. Während sich die jüngsten Besucher über ein Kinderkarussell und Zuckerwatte freuen, gibt es für etwas ältere die Möglichkeit auf einem großen Trampolin zu springen und bei einer Berg- und Talbahn mitzufahren. Neu ist in diesem Jahr der "Ring Racer", bei dem es schon etwas flotter zugeht. Dazu kommen Spiel- und Losbuden, Himalayabahn und Autoscooter.

"Darauf freue ich mich immer am meisten", berichtet der zwölfjährige Andreas, der am Samstagnachmittag mit seinen Freunden auf den Jahrmarkt gekommen ist. "Uns gefällt das Angebot sehr gut", bestätigen seine Freunde Jaro und Deniz. Etwas ältere Jugendliche dagegen sind nicht ganz so glücklich. "Es fehlen einfach die großen, coolen Fahrgeschäfte", meint der 15-jährige Ötztürk. Marktmeister Markus Lang versteht die Jugendlichen: "In den vergangenen Wochen haben uns zwei sehr große Fahrgeschäfte abgesagt. Eines davon sogar erst am Donnerstag: Einen Tag vor der Eröffnung", berichtet er. So kurzfristig sei es quasi unmöglich, passenden Ersatz zu bekommen. "Zumal derzeit viele Feste und Jahrmärkte veranstaltet werden, so dass die Fahrgeschäfte gut ausgebucht sind", erklärt Lang und freut sich, dass kurzfristig mit dem "Ring Racer" wenigstens noch ein kleiner Ersatz gefunden wurde.

Das ist für Klaus Ederer und Manfred Wald eher Nebensache. Die beiden Rentner haben es sich im großen Festzelt gemütlich gemacht. "Fahrgeschäfte sind für uns schon lange nichts mehr", meint Klaus Ederer lachend. Er genießt die Atmosphäre auf dem Jahrmarkt, will beim Schießstand vielleicht noch etwas Schönes für die Enkel gewinnen und erfreut sich am bunten Treiben auf dem Festplatz. "Ich finde es toll, wenn so etwas geboten wird", bestätigt auch Maria Schulz, die am Nebentisch mit ihren beiden Enkeln gerade Pommes Frites verspeist: "Für die Kinder ist das jedes Mal ein großer Spaß. Und auch die alte Oma hat noch viel Freude am Jahrmarktsbesuch", fügt sie schmunzlend hinzu.

Neu in diesem Jahr ist dabei ein privater Sicherheitsdienst, der seine Runden auf dem Gelände dreht. "Das war ein Wunsch der Beschicker", berichtet Markus Lang von bisher positiven Erfahrungen mit der Neuerung.

Während die Rummelbesucher viel Spaß haben, sehen einige Anwohner den Herbstjahrmarkt eher mit gemischten Gefühlen. "Von mir aus müsste das nicht sein. Aber es sind ja nur einige wenige Tage im Jahr", berichtet eine Anwohnerin in der Schillerstraße. Besucher, die die Einbahnstraße falsch herum hineinfahren und dann auch noch die Einfahrten zuparken, sind ihr ein besonderes Ärgernis. "Aber dafür ist es bei uns den Rest des Jahres sehr ruhig", blickt sie schon mit einer gewissen Vorfreude auf das Ende des Jahrmarkts am morgigen Dienstag. Selbst einmal eine Wurst essen oder Popcorn genießen möchte sie nicht. "Außer die Anwohner würden mal eingeladen. Das wäre als kleine Entschädigung doch eine tolle Sache", schlägt sie lachend vor.

Seit Sonntag wird der Jahrmarkt um den Krämermarkt bereichert. Von neun bis 20 Uhr sind jeden Tag typische Krämermarktartikel wie Kleidung, Gewürze oder Kurzwaren im Angebot. Wie jedes Jahr gibt es zum Abschluss des Jahrmarkts am morgigen Dienstag wieder einen Familientag. Kleine Besucher erwarten verbilligte Fahrpreise und Süßwaren sowie kostenlose Kasperle-Theater-Aufführungen im Festzelt. Los geht es jeweils um 14, 15 und 16 Uhr.