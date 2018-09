Aktualität des Wallfahrts-Mottos ungebrochen

Baden-Baden

Baden-Baden

B500-Sanierung startet am Montag Baden-Baden (red) - Am kommenden Montag, 3. September, startet wie berichtet die Sanierung der B500 ab der Anschlussstelle Baden-Baden bis zum Europakreisel. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 9. November. Es kann zu Verspätungen im Linienbusverkehr kommen (Foto: hol/av).

Gaggenau

Gaggenau

Buntes Angebot in Michelbach Gaggenau (red) - Am 1. und 2. September steigt wieder das große Michelbacher Straßenfest. Das Programm ist üppig: Es gibt in den Höfen und an Ständen viele Angebote aller Art und auch Mitmach-Aktionen. Während des Festes verkehrt auch ein Anruflinientaxi (Archivfoto: vgk).

Bühl

Bühl

Borkenkäferplage im Stadtwald Bühl (gero) - Eine Invasion sucht derzeit den Bühler Bergwald heim. Es sind Top-Gefährder. Es handelt sich dabei nicht um Einzeltäter, sondern sie treiben ihr Unwesen in millionenfacher Mannschaftsstärke. Der Borkenkäfer wütet derzeit im Bühler Forst (Foto: Hammes).

Rastatt

Rastatt

Freies WLAN bald auch am Bahnhof Rastatt (sl) - Kostenloses WLAN bietet die Stadt Rastatt in Zusammenarbeit mit dem Verein INKA seit Februar 2016 an. Mit der Nutzung sind Stadtverwaltung und Betreiber zufrieden. Sie wollen das Angebot daher auf den Rastatter Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz erweitern (Foto: sl).