Reiter und Zuschauer loben gute Organisation

Baden-Baden

Ende nicht ganz so glanzvoll Baden-Baden (co) - Das Kurpark-Meeting ist diesmal nicht ganz so glanzvoll zu Ende gegangen wie in vergangenen Jahren. Nach dem verregneten Freitag gab es auch am Samstag bereits zur Halbzeit einige freie Plätze. Die Gesamtbilanz fällt aber positiv aus (Foto: Hecker-Stock).

Rastatt

Freies WLAN bald auch am Bahnhof Rastatt (sl) - Kostenloses WLAN bietet die Stadt Rastatt in Zusammenarbeit mit dem Verein INKA seit Februar 2016 an. Mit der Nutzung sind Stadtverwaltung und Betreiber zufrieden. Sie wollen das Angebot daher auf den Rastatter Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz erweitern (Foto: sl).

Durmersheim

Bei Tanztreffen der Senioren gefragt Durmersheim (sawe) - Thomas Heinzl ist zwar erst 55 Jahre alt, macht aber seit fast 50 Jahren Musik. Der Durmersheimer spielt vier Instrumente und ist zuweilen als Alleinunterhalter unterwegs. Vor allem bei Seniorentanzveranstaltungen hat er sich einen Namen gemacht (Foto: sawe).

Baden-Baden

Freude über Ende der Urlaubszeit Baden-Baden (red) - Die Urlaubszeit geht langsam aber sicher zu Ende und die Erleichterung bei den mittelbadischen Vereinen ist deshalb groß. Am Wochenende gehen viele Teams wieder mit voller Manpower in ihre Spiele, darunter sind auch drei Bezirksderbys (Foto: av).