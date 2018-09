"Vorpremiere" über Grenze hinweg

Finanziert wird das Projekt, das ein Volumen von rund 540820 Euro hat, aus dem Interreg-Fonds der EU (233275 Euro), vom Département Bas-Rhin (198639 Euro), dem Landkreis Rastatt (56300 Euro), dem Ortenaukreis (37572 Euro) sowie von der Stadt Rastatt (10000 Euro) und der Gemeinde Rheinmünster (5000 Euro). In Echtzeit soll fortan dann darüber informiert werden, ob die drei Fähren im Département Bas-Rhin in Betrieb sind, wie lang die Warteschlangen sind und wie der Verkehr auf den grenznahen Autobahnen fließt. In Plittersdorf soll neben der gestern in Betrieb genommenen Tafel auch ein digitales Schild im Ort Auskunft über den Fährbetrieb geben. Zudem kann man sich im Internet oder mittels einer Smartphone-App informieren.

Die Freude über die Umsetzung des von langer Hand geplanten Projekts ist auf beiden Seiten des Rheins groß. "Europa stockt momentan ein wenig. Deshalb ist es an uns, alles zu tun, die Prozesse wieder in Schwung zu bringen. Dieses hervorragende Instrument wird uns helfen, die europäische Annäherung weiter in die Tat umzusetzen", sagte Rémi Bertrand.

Und auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, der im Rahmen seiner Sommertour in Plittersdorf Halt machte, zeigte sich überzeugt: "Das ist gut investiertes Geld in eine funktionierende Nachbarschaft." Allerdings, so betonte Hermann auch, sei es sinnvoller in Brücken als in Fähren zu investieren. Dabei dürfte der Minister vor allem bei seinem Parteikollegen, dem Rastatter Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne), der beim Vor-Ort-Termin ebenfalls dabei war, Zustimmung ernten. Es brauche dringend eine Radwegverbindung neben der Brücke in Wintersdorf, im öffentlichen Rad- und Nahverkehr bestehe Nachholbedarf, hatte dieser vor dem Termin gestern in einer Pressemitteilung bekundet.

Laut Hermann habe man das Problem im Blick - ohnehin habe man sich in Stuttgart vorgenommen, die Grenzregion mehr in den Fokus zu rücken. Was den Radverkehr betrifft, so sei man auf deutscher Seite schon länger bereit und willens, etwas zu tun: "Aber der Anschluss auf französischer Seite muss eben auch gegeben sein."

Laut Rémi Bertrand laufe derzeit eine Studie, die herausfinden soll, wo eine Fahrradverbindung besser einzurichten ist - ob an der Staustufe in Iffezheim oder an der Wintersdorfer Rheinbrücke. "Auch bei uns ist der Wille da, wir sind bereit, etwas zu machen", sagte der Pamina-Präsident.

Francis Anthony, Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement beim Département Bas-Rhin, informierte anschließend noch über die technischen Details des neuen Verkehrsleitsystems und nannte konkrete Zahlen: Demnach sind jährlich 2,5 Millionen Pendler auf den drei Fähren unterwegs. Die meisten von ihnen dürften sich auf die "richtige Premiere" Mitte Oktober freuen.