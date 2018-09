Kita-Kinder lernen Nachhaltigkeit

Forbach

Pionierprojekt für die Elektrifizierung Forbach (red) - Das Rudolf-Fettweis-Werk in Forbach (Foto: Walter) besteht seit 100 Jahren. Im Juni wurde das Jubiläum dort groß gefeiert. Das Badische Tagblatt blickt in einer nun beginnenden fünfteiligen Serie auf die Historie der Stromgewinnung an der Murg zurück.

Freudenstadt

Universität im Schwarzwald Freudenstadt (red) - In Freudenstadt entsteht der Campus Schwarzwald. Der Bau der Labor- und Vorlesungsgebäude soll bis Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Führung (Grafik: Sympra).

Gaggenau

Flüchtlingskinder musizieren Gaggenau (red) - Flüchtlingskinder aus Gaggenau, Gernsbach und Forbach musizieren heute ab 10 Uhr am Josef-Treff in Gaggenau. Der Verein "Lebenswertes Murgtal" hat das Kooperationsprojekt mit der Musikschule Gernsbach ins Leben gerufen (Archivfoto:vgk).