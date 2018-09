St. Dionysius soll bald in neuem Glanz erstrahlen

Durmersheim - Die Grundsanierung der Pfarrkirche St. Dionysius in Durmersheim und der weitere räumliche und technische Um- und Ausbau zur Nutzung als Jugendkirche geht voraussichtlich im Herbst in die erste Bauphase, wie Markus von Chamier, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein, auf BT-Nachfrage informierte.

Mit 850000 Euro sind die Instandsetzung des Glocken- und Uhrturms sowie des Dachstuhls und der Fassade veranschlagt. Der Glockenstuhl sei einsturzgefährdet, von der Außenfassade der Kirche bröckeln bereits handgroße Stücke ab. Bevor es in St. Dionysius mit den Arbeiten losgeht, müsse laut von Chamier zunächst die Pfarrhaussanierung in St. Bernhard abgeschlossen sein. Man rechnet im Oktober mit der dortigen Finalisierung.

In Sachen St. Dionysius werden zwei weitere Bauabschnitte folgen; diese befassen sich mit dem Umbau und der Erneuerung der Innenräume (Elektrik, Heizung) sowie der Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten, nutzbar für Jugend- und Gemeindeveranstaltungen. Hinsichtlich der Gesamtkosten für die große Maßnahme gebe es "bisher noch keine offiziellen Schätzungen".

Im Rahmen von öffentlichen Aktionen wolle man jedoch nach Aussage von Gemeindereferent Dieter Janikovits, Projektleiter der Jugendkirche "Via", sukzessive und transparent über den Planungsfortschritt informieren. Zur weiteren Ressourcenbildung für die neue Ausrichtung des anno 1829/30 erbauten Gotteshauses entstand aus dem ehrenamtlichen Pfarrgemeindeteam sowie Mitgliedern der Jugendkirche eine sechsköpfige Fundraising-Gruppe, die es sich unter dem Slogan "St. Dionysius lebt" zur Aufgabe macht, für finanzielle Zuwendungen zu werben.

Mittels Schulungen und Workshops an die Hand genommen werden die Durmersheimer Spendensammler von Cyrilla Kunz Pircher und Martin Müller aus dem Referat Fundraising des Bistums Freiburg. Optisch wirbt die Pfarrkirche im Innenraum bereits seit einigen Wochen für sich selbst. Ein Modellbau, geschaffen von Paul Hengsbach (St. Bernhard), wurde zur Spendenkasse umfunktioniert. "Die wunderschönen Malerarbeiten an der Miniatur hat Frau Schätzle aus Au am Rhein (St. Andreas) gemacht; ist das nicht schön, dass alle aus der Seelsorgeeinheit etwas beitragen?", sagte Pfarrer von Chamier.

Als Auftaktveranstaltung für die Aktion "St. Dionysius lebt" findet am Sonntag, 23. September, das "Kirchplatzfest zugunsten der Renovation der Pfarrkirche St. Dionysius/Jugendkirche Via" statt. Ort des Geschehens ist die Herz-Jesu-Kirche in Würmersheim, wo "Via" ihre Wurzeln hat. Das Fest startet um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, den der Chor "Neue Wege" mitgestaltet. Ab 11.30 Uhr bereitet das Gemeindeteam ein einfaches Mittagessen. Vegetarisches steuert die Flüchtlingsbegleitung Durmersheim bei. Kaffee und Kuchen kommen von den Würmersheimer KFD-Frauen, alkoholfreie Cocktails mixen die Ministranten der Pfarrei St. Bernhard. Unter dem Motto "Saiten, Stimmen und schwingende Beine" steht ab 13.30 Uhr "selfmade Kultur" mit Tanzensembles und musikalischen Gruppen der Jugendkirche "Via" auf dem Programm. Den Abschluss bildet um 17 Uhr das Kindermusical "Jona hat keine Wa(h)l".