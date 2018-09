Wunsch: Ein Neubau mit Café

(HH) - Schon seit über einer Woche hat an dem leer geräumten Haus an der Ecke Speyerer Straße und Poststraße, in dem bis Ende Mai die Firma Foto-Herz existierte, der Abbruchbagger parat gestanden. Am Dienstag fuhr er seinen Greifarm aus und ging ans Werk. Die Abrissarbeiten begannen am kleinen Nebengebäude, das ursprünglich einmal Domizil der Feuerwehr war und eine Zeit lang auch als DRK-Rettungswache genutzt wurde. Stück für Stück wird nun das Gemäuer behutsam abgetragen. Mit ständiger Bewässerung soll übermäßige Staubentwicklung vermieden werden. Daher waren bereits in den vergangenen Wochen die Fenster ausgebaut worden.

Der Abbruch könnte zwei Wochen in Anspruch nehmen, hieß es aus dem Ortsbauamt mit Verweis auf das fachmännische Vorgehen, mit dem man Beeinträchtigungen der Nachbarschaft möglichst gering halten will. Die Gemeinde hofft, einen Investor zu finden, der an dieser Stelle einen Neubau mit Café errichtet. Der Abbruchauftrag war im Juli für rund 52200 Euro vergeben worden. Für die Dauer der Arbeiten ist die Speyerer Straße an der Baustelle halbseitig gesperrt. Wenn die Gebäude beseitigt sind, kann mit der Umgestaltung der "Hildaplatz" genannten Grasfläche vor dem Ärztehaus begonnen werden.

Die grundlegenden Erdarbeiten waren für knapp 500000 Euro ebenfalls im Juli vergeben worden. Vorgesehen sei, noch im September zu beginnen, teilte die Gemeinde auf Anfrage unter Vorbehalt mit.