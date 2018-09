Deutsche Meistertitel für Castingsportler

Jessica Bosler (D-Jugend) konnte hier mit fünf neuen deutschen Rekorden und sechs ersten Plätzen glänzen. Gold in Fliege Ziel, am Arenbergtuch, an den Skisscheiben, Einhand Weit und Bronze in Fliege Einhand Weit brachten ihr die Deutschen Meistertitel im Fünfkampf und im Dreikampf. Mit Paula Martini zusammen schafften sie noch nie Dagewesenes und sicherten sich den Deutschen Meisterpokal für Baden-Württemberg in der Mannschaftswertung, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Paula Martini (B-Jugend) zeigte bei starkem Wind überragende Leistungen am Arenbergtuch und gewann die Goldmedaille. Silber in Fliege Ziel und Gewicht Einhand Weit, Platz drei in Gewicht Ziel und ein vierter Platz bei Fliege Weit brachten den Vizemeistertitel im Mehrkampf und Gold mit der Mannschaft.

Rouven Jäger hatte in der B- Jugend stärkere Konkurrenz gegen sich, konnte aber auch dort Nadelstiche setzen. Silber am Arenbergtuch und Bronze an den Skisscheiben sowie sensationelles Gold in Fliege Einhand Weit, dort schlug er den amtierenden Vizeweltmeister Nic Lauchstädt, kann ihm nun keiner mehr nehmen, wie es weiter heißt.

Niklas Möst (C-Jugend) wollte eigentlich in Fliege Weit angreifen, seiner Paradedisziplin. Mit Wind auf den Körper hatte er aber keine Chance. Stattdessen sicherte er sich Silber am Arenbergtuch, Bronze in Gewicht Einhand Weit und gar den Meistertitel in Fliege Ziel. Robin Jäger schlug in der C-Klasse durch. Gold in Fliege Weit, Silber in Gewicht Weit, Bronze in Fliege Ziel, Platz vier in Skis und Platz fünf am Arenbergtuch bedeuten in Summe Deutscher Meister im Fünfkampf und Vizemeister im Dreikampf. Er und Jessica Bosler holten sich die Wanderpokale im Mehrkampf, die bisher traditionell den neuen Bundesländern vorbehalten waren. Sven Hepting als Neuling sicherte sich in den Zieldisziplinen eine Gold- und eine Silbermedaille, was so gar nicht auf dem Plan war. Wettkampfluft sollte er schnuppern, Erfahrungen sammeln. Hatte er doch durchweg drei Jahre ältere Gegenspieler.

Yannick Jund schrammte mit zwei vierten Plätzen knapp an einer Medaille vorbei. Mit persönlicher Bestleistung im Mehrkampf zeigte er aber einen großen Fortschritt. Dafür schlug er eine Woche später, bei den offenen Schweizer Meisterschaften, mit Bronze in Fliege Ziel zu. "Das Training über den Winter und im Frühjahr, die unzähligen Würfe auf dem Sportplatz und in der Halle plus zusätzliches Krafttraining haben sich gelohnt", so die Mitteilung abschließend.