Mit Liebe zur Gitarrenmusik zurück ins Leben gekämpft

Rastatt - "Wenn Du was willst, schaffst Du es!", so das Lebensmotto von Elmar Frittel aus Plittersdorf, der eine Gasexplosion überlebte und nach unzähligen Operationen und unbeschreiblicher Energie den Weg zurück ins Leben gefunden hat. "Lebe Dein Leben! Jetzt erst recht!", lautet der Titel eines Motivationsfilms, den der 54-Jährige in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen produziert hat.

Elmar Frittel ist nicht nur als Gitarrist in der Region bekannt. Er trat gemeinsam mit Gerald Sänger als Gitarrenduo Saitensprung auf, produzierte verschiedene CDs, unter anderem "Schmetterling", war Gitarrenlehrer an der Musikschule Gernsbach, komponierte unzählige Songs, schrieb Bücher zur Gitarrenschule und gründete vor über zehn Jahren eine Tauchschule. Kurz nach dem Tsunami im Jahr 2004, den er hautnah in Thailand miterlebte, hatte er mit einer Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe auf der thailändischen Insel Ko Phi Phi auf sich aufmerksam gemacht.

Auch wenn sein Leben viele Facetten hat und Frittel zahlreiche Erfolge feiern durfte, so musste er sich immer wieder selbst motivieren und Stärke zeigen, um überleben zu können. Bereits als Kleinkind musste ihn sein Onkel aus einem Baggersee retten. Mit Anfang 20 überlebte er beim Muschelsuchen an einem Strand auf den Philippinen einen Tsunami. "Ich kam aus der Welle geschossen direkt in die Arme des dortigen Ressortleiters", erinnert sich Frittel. Seiner Angst vor Wasser trat er mit einem Tauchunterricht beim Tauchsportverein Mittelbaden in Vimbuch entgegen, wo er später selbst Tauchkurse gab, bevor er seine Tauchschule gründete. Dann der Tsunami 2004, dem er nur knapp entkam.

Am 30. November 2012 kam der "große Knall", wie Frittel sich an die Gasexplosion beim Bau seines Tonstudios erinnert. Mit dem Hubschrauber wurde er mit schwersten Brandverletzungen nach Ludwigshafen geflogen, wo er 13 Tage lang auf der Intensivstation für Brandopfer lag, danach vier Monate in einer sterilen Kammer, wo ihn die Ärzte mit einer Lappenplastik behandelten. Besuchen durften ihn nur seine Familienangehörigen.

"Ich lag als Mumie im Bett und habe an einer Hand mehr als 200 Klammern gehabt", berichtet Frittel. Schmerzen habe er nur beim Verbandswechsel gehabt und er erkannte, "da ist ein Problem, das muss ich in den Griff kriegen". Als er das erste Mal seine "Stahlhand" sah, wurde ihm die Situation richtig bewusst, doch er wollte wieder Gitarre spielen. Während das Ärzteteam glücklich darüber war, dass sie die Hände erhalten konnten - das erste Mal überhaupt, dass eine solche Rekonstruktion gelungen war, wollte der Plittersdorfer mehr, verlor nicht den Glauben und begann seinen Kampf. Von zu Hause ließ er sich Arm- und Fußhanteln bringen, denn Sport war ihm schon immer wichtig.

Nach dem Krankenhausaufenthalt kam er für sechs Wochen in eine Rehaklinik, doch seine Gitarre musste mit. Dort übte er so gut es ging das erste Liedchen ein: "Happy Birthday" für den völlig überraschten Klinikleiter. "Ich habe gelernt, es wird nicht mehr so sein wie vorher, eben anders, und das ist heute noch so", erklärt Frittel, der in den vergangenen Jahren unzählige Operationen über sich ergehen lassen musste. "Ich habe das Licht schon mehrmals gesehen", sagt er und lächelt.

Für viele ist seine Rückkehr zum fast normalen Leben ein Wunder, insbesondere da über Brandverletzungen und die Nachbehandlung von Brandnarben immer noch zu wenig bekannt ist. Heute werden Frittel und seine Physiotherapeutin Julia Kleebach zu Fachvorträgen eingeladen, in denen sie berichten, wie ein Leben mit Brandnarben möglich ist und warum Brandnarben viel Bewegung benötigen, um nicht hart zu werden. Dank seiner positiven Grundhaltung spielt Frittel Gitarre, hat Gitarrenschulbücher geschrieben, CDs für Kinder zum Gitarrenlernen veröffentlicht und den Motivationsfilm als Therapiemittel für Brandopfer herausgebracht. "Es liegt an dir, wie du dein Leben gestaltest", sagt Frittel, der Heilung durch Musik erfährt.

www.elmar-frittel.de