Denkmaltag: Premiere für den Schnapspark

Für den Heimatkundler und etliche Teilnehmer rief die Führung Erinnerungen an die eigene Vergangenheit wach. Wer als Kind im Dörfel aufwuchs, für den war der Schnapspark der tägliche Spielplatz - und dennoch gab es bei der einstündigen Tour Interessantes neu zu entdecken. Wer kannte schon die Geschichte vom verwitterten Gedenkstein, der am Anfang der Bruchwiesen neben den Gaskesseln steht? Dieser erinnere an die Entwässerungsarbeit des F.A.D, dem Freiwilligen Arbeitsdienst, einem Beschäftigungsprogramm für arbeitslose Menschen in der Weimarer Republik.

Die Gründung des Schnapsparks ging auf eine Initiative des Ortsverschönerungsvereins von Rastatter Bürgern zurück, der 1891 gegründet wurde. Der Verein hatte das Ziel, die nach dem Abzug des Militärs und Aufgabe der Bundesfestung freigewordenen Flächen umzuwandeln. Eines der Projekte war, einen Erholungsraum für die Bevölkerung zu schaffen. Woher der Name komme? Da gebe es viele Spekulationen, erläuterte Wollenschneider. Die plausibelste sei für ihn, dass die Firma Wein-Müller im Umkreis Liköre und Sekt produzierte, die Marke Favorit sei vielen Rastattern noch geläufig. Belegbar sei es aber nicht.

Der Spaziergang durch den Park führte zur Bastion 11, die jahrzehntelang nicht zugänglich war. Erstmals durften die Teilnehmer der Führung einen Blick hineinwerfen. Die fensterlose Bastion 11, ein alter Teil der Festung Rastatt, diente den Dörflern im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker.

Ein Zeugnis aus alten Zeiten ist auch der Spazierweg entlang der Kehler Straße. Dort fuhr einst die Schmalspurbahn "Lobberle", die von 1909 bis 1970 die Stadt Kehl mit dem Rastatter Bahnhof verband.

Unweit des Kehler Tors steht das älteste Wegkreuz in Rastatt. Ein Grenzstein aus dem Jahr 1571, der als Wegweiser umgearbeitet und mit dem Wappen von Baden-Sponheim und der Rastatter Weinleiter versehen wurde.

Auch "Kabelbär Bruno", ein Symbol der Berliner Firma Fernkabel, dessen Sitz an der Kehler Straße lag, findet in diesem Teil des Schnapsparks seinen Platz. Verschwunden sind die Schillerlinde, die 1909 zu Ehren des Dichters Friedrich Schiller gepflanzt wurde, und der Pavillon, der einst auf dem Plateau des Parks stand. Ein Denkmal neueren Datums wiederum ist der Pinkelbrunnen im See aus dem Jahr 1985 von Stifter Ludwig Enz.

Und wer legte den See an? Das ist ein Überbleibsel der "nassen Befestigung" und wurde von ukrainischen Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg in der heutigen Größe angelegt. Um 1915 lebten mehr als 12000 ukrainische Soldaten als Kriegsgefangene im Barackenlager im Münchfeld. 1918 erschuf einer der Lagerinsassen, Professor Paraschuk, einen Entwurf für ein Denkmal für die in Rastatt verstorbenen Ukrainer.

Bereits am 20. Oktober 1918 wurde das Denkmal auf dem Stadtfriedhof im Beisein des damaligen Oberbürgermeisters August Renner und des ukrainischen Botschafters eingeweiht. Das ukrainische Ehrenmal war der Höhepunkt am Ende des Spaziergangs zu den Kriegerdenkmälern mit Stadtarchivar Oliver Fieg.