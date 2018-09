Alter und neuer Ortsteil sollen zusammenwachsen

Bürgermeister Reiner Dehmelt hofft ebenfalls auf eine rege Teilnahme: "Der Analyseplan ist erstellt, nun wollen wir die Einwohner in einem mehrstufigen Verfahren miteinbeziehen." Nach der Infoveranstaltung am 24. September gibt es eine Zukunftswerkstatt am 29. September, Bürger-Workshops am 15. Oktober und 19. November sowie ein Kinder- und Jugendhearing am 26. Oktober.

Auf die Beteiligungsphase der Bürger folgt die Entscheidungsphase, bei der sich der Hügelsheimer Gemeinderat Anfang 2019 im Rahmen einer Klausurtagung mit den vorgeschlagenen Ideen und Projekten eingehend befasst. Am Ende sollen konkrete Ziele und Maßnahmen formuliert werden, schreibt die Stadtplanerin dem Gremium ins Pflichtenheft.

Fünf Kernthemen hat das Planungsbüro Schippalies in Kooperation mit der Planschmiede Hansert und Partner entwickelt. An erster Stelle steht die Verknüpfung der Ortsmitte mit der Hardtwald- und Hochfeldsiedlung. Im Kernort leben 55 Prozent der rund 5200 Einwohner. Die Hügelsheimer Besonderheit ist, dass in den Siedlungen vorwiegend Russlanddeutsche leben, etwa 1800 bis 2000, schätzt Bürgermeister Dehmelt. "Es ist für uns eine große Herausforderung, sie an unseren Ort zu binden", unterstreicht der Rathauschef und verweist auf die Angebote und Anstrengungen der Gemeinwesenarbeit.

Zweiter Themenschwerpunkt ist die Ausweisung von Wohnbauflächen nach Westen, Süden und Osten. Eingeschränkt werden die Entwicklungsmöglichkeiten durch PFC-belastete Flächen, so die Planerin. Auch die Innenentwicklung, das dritte Thema, stößt auf Grenzen, da es in der Spargelgemeinde kaum öffentliche Grünflächen gebe. Deshalb seien die Gartenbereiche wichtig, eine Nachverdichtung durch Bauen in zweiter Reihe sieht Katrin Hansert kritisch.

Beim Thema Hauptstraße geht es neben der Lärmminderung auch um die Aufwertung der Ortseingänge. Und schließlich soll die Ortsmitte rund ums Rathaus aufgewertet werden, indem ein gemeinsamer Platz für Rathaus, Kirche und Kindertagesstätte geschaffen wird.

"Es ist wichtig, die Bürger von Anfang an einzubinden, wenn noch genügend Handlungsspielraum besteht und nicht erst, wenn ein Großteil der Planung fertig ist", betont die Planerin. Jeder Vorschlag sei willkommen und werde ernst genommen, am Ende liege die Entscheidungshoheit aber dann beim Gemeinderat.

Das Herzstück der Bürgerbeteiligung sei die Zukunftswerkstatt am 29. September von 14 bis 18 Uhr in der Grundschule, betont Hansert. Nach einer Kurzvorstellung der Ideen des Masterplans werde ein Verkehrsplaner im Plenum die Umgestaltung der Hauptstraße vorstellen, bei der es um eine Reduzierung des Lärms und eine Beruhigung des Verkehrs geht. In einer zweiten Runde steht das Thema Mobilität im Mittelpunkt.

Beim Markt der Möglichkeiten gibt es vier Stationen: Eine "Schatzkiste der Ideen", bei der die Einwohner formulieren können, was Hügelsheim ausmacht und was es braucht, dann eine Station zum Städtebau, eine zum öffentlichen Raum und zur Natur und schließlich eine Station "Gemeinwesen und Soziales". Am Ende der Veranstaltung fassen die Stationsleiter die einzelnen Ideen zusammen.