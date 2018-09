Böschung in Brand: B 36 gesperrt

(red) - Die Serie an Flächenbränden im nördlichen Landkreis reißt nicht ab. Am Sonntag gegen 18 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass an der B 36 an zwei Stellen die Böschung brenne. Die Bundesstraße musste für die Löscharbeiten der Feuerwehren Bietigheim, Ötigheim und Durmersheim bis 18.45 Uhr voll gesperrt werden, informiert das Polizeipräsidium Offenburg, das von einer "enormen Rauchentwicklung" spricht. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Das Polizeirevier Rastatt setzte drei Streifen zur Sperrung ein.

Bereits am Sonntagnachmittag waren mehrere Feuerwehren nördlich von Bischweier gefordert. Kurz nach 16 Uhr wollte ein 57-Jähriger auf einem Acker in der verlängerten Murgtalstraße Obstkisten verbrennen und hielt hierfür auch Löschwasser in mehreren Fässern bereit. Das planmäßige Feuer geriet jedoch außer Kontrolle und konnte durch den Grundstückseigentümer und einen helfenden Passanten nicht mehr eingedämmt werden. Nur durch den Einsatz der Feuerwehren Bischweier, Kuppenheim und Rastatt konnte der Flächenbrand schließlich gelöscht werden. Über mehrere Ackerflächen wurden etwa 2500 Quadratmeter ein Raub der Flammen. Ein BT-Leser wandte sich erzürnt an die Rastatter Lokalredaktion und beklagte, dass mehrere Radfahrer das Geschehen verfolgten. Hätten alle zeitig angepackt, so seine Einschätzung, hätte man das Feuer schneller in den Griff bekommen. Am Samstagnachmittag mussten die Feuerwehr-Abteilungen Rauental und Kernstadt einen Böschungsbrand entlang der A5 löschen. Derartige Einsätze haben sich in den vergangenen Wochen aufgrund der Trockenheit gehäuft. Behörden weisen regelmäßig auf Brandgefahren hin. Ihr Appell: Zigarettenkippen nicht wegwerfen, Glasscherben nicht liegenlassen, keine Grill- und Lagerfeuer außerhalb zugelassener Feuerstellen abbrennen. Im Wald gilt ohnehin vom 1. März bis 31. Oktober ein Rauchverbot.