Neuer Vorschlag für besseren Verkehrsfluss

Weniger Tempo in Sandweier Baden-Baden (hez ) - Für eine gewisse Umgestaltung der Sandweierer Straße im Bereich von der Ortsmitte (ab Ende des Tempo-30-Bereichs) in Richtung Rastatt hat sich der Ortschaftsrat Sandweier in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig ausgesprochen (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez ) - Für eine gewisse Umgestaltung der Sandweierer Straße im Bereich von der Ortsmitte (ab Ende des Tempo-30-Bereichs) in Richtung Rastatt hat sich der Ortschaftsrat Sandweier in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig ausgesprochen (Foto: Zorn). » - Mehr