"Debütanten" beweisen Kreativität

Breitbandausbau: Streit geht weiter Baden-Baden (wf) - Der Prozess gegen die Stadtwerke wegen einer Schadenersatzforderung in Millionenhöhe geht jetzt in die nächste Runde. Bei dem Streit geht es um den Breitbandausbau, der mittlerweile weit fortgeschritten ist, wie Matthias Schwarz erläutert (Foto: Frasch).

Edeka-Seafood-Experte gibt Tipps Baden-Baden (ela) - Fisch ist ein wichtiger Ernährungsbaustein. Doch welche Arten kann man noch mit gutem Gewissen essen? "Alle Fische, die aus zertifizierten Zuchtbetrieben kommen, kann man grundsätzlich kaufen", weiß Seafood-Experte Klaus Klumpp bei Edeka-Fitterer in Lichtental (Foto: ela).