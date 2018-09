Wenn Linien zu Räumen werden

Rastatt - Für seine neue Ausstellung in der Pagodenburg, die am morgigen Samstag um 17 Uhr eröffnet wird, hat der Rastatter Kunstverein einen schlichten Titel gewählt: "Grafikausstellung" steht auf der Einladungskarte zur für jedermann offenen Vernissage, bei der Peter Hank zur Einführung sprechen wird. Der Leiter der Städtischen Galerie Fruchthalle ist auch Mitglied im Kunstverein und zeichnet als solches für die neue Schau im barocken Gartenschlösschen verantwortlich.

Die drei beteiligten Künstler wollen morgen ebenfalls dabei sein, wenn die ersten Kunstfreunde die Ausstellung besuchen dürfen. Sie hatten sich eigentlich unabhängig voneinander jeweils für eine Einzelausstellung beworben, berichtet Peter Hank, der als Kurator nun die Aufgabe hatte, alle drei künstlerischen Positionen in einer Ausstellung gemeinsam zu präsentieren.

Zupass kam ihm dabei, dass alle drei malerische Komponenten haben, obwohl es sich durchweg um grafische Arbeiten handelt. Am wenigsten würde man das indes bei Abi Shek vermuten. Schon, dass es sich bei seinen Bildern um sogenannte Monotypien handelt, widerspricht einem entscheidenden Merkmal zumindest der Druckgrafik: ihrer häufigen Reproduzierbarkeit. Es gibt also stets nur einen Abzug. Zu sehen sind Tiere, holzschnittartig stilisiert in Schwarz vor weißem Hintergrund - kombiniert mit leuchtendem Blau. Gemeint sind laut Hank aber keine Tierporträts, sondern Archetypen: Urbilder, wie sie in Märchen, Mythen oder der Bibel vorkommen.

Dass Abi Shek in Israel in einem Kibbuz aufwuchs, bringt Peter Hank auf eine weitere Interpretationsebene: Er fühlt in den Arbeiten eine Parallele zur hebräischen Schrift, die keine Vokale kennt. Und so könnten auch Sheks Monotypien, die stark mit der Auslassung, dem leeren Raum, arbeiten, vom Betrachter und seinen Gedanken gefüllt werden - der Kunstfreund würde so selbst zum Vokal, wenn er vor dem Bild steht und vielleicht mit einem "Ah", einem "Oh" oder möglicherweise mit einem "Ih" reagiert.

Der leere Raum beziehungsweise die Auslassung oder auch das Ausradierte ist auch bei Thomas Heyl entscheidend. Auf Transparentpapier trägt er mit rußgeschwärzter Dispersionsfarbe Strukturen auf, die er mit kontrollierten Ausrissen aus dem Papier teilweise wieder wegnimmt. Es entsteht also ein Loch im Bildgrund, durch den die Wand durchscheint. Ein Ding wird folglich ausgelöscht, trotzdem schwebt das Loch als scheinbares Objekt vor Augen. Es entsteht das Paradox, dass durch Auslöschung Raumwirkung entsteht. Unterstrichen wird dieser Eindruck noch durch die Hängung in der Pagodenburg, die kein weißer Würfel mit vier Wänden ist, sondern durch ihren achteckigen Grundriss mit den Fensternischen eine Verteilung der neun Blätter fast als begehbare Rauminstallation ermöglicht.

Um Raum geht es auch Eberhard Freudenreich in den vom Kunstverein gezeigten Beispielen seines Schaffens. Allein mit Linien Räumlichkeit zu erzeugen, daran feilten schon die Alten Meister unter den Kupferstechern und Radierern. Für Freudenreich gestaltet sich der Raum besonders deutlich an der Kante, wie sie zum Beispiel zwischen zwei aneinanderstoßenden Wandflächen besteht.

Bei seiner Arbeit wird die Kante zur Schablone, mit der er eine Vielzahl sich mehrfach brechender und überschneidender Linien aufs Papier zieht. Durch die Brechungen und Überlagerungen entsteht auf der zweidimensionalen Fläche eine verblüffend wuchtige, schleierartige Dreidimensionalität - ob in Schwarz-Weiß oder in Farbe.

Die sehenswerte Ausstellung ist bis 7. Oktober zu erleben. Die Pagodenburg ist freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.