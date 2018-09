Wein: "Ein guter Tag für Bischweier"

Kuppenheim

Reges Interesse an neuer Festhalle Kuppenheim (ar) - Das Interesse am Besuch der offenen Baustelle in Kuppenheim war groß und auch zur Gemeinderatssitzung kamen zahlreiche Bürger: Dabei ging es um die Außen- und Innengestaltung der neuen Veranstaltungshalle, die für knapp acht Millionen Euro gebaut wird ( Foto: ar).

Bühl

Der Würfel ist gefallen Bühl (red) - Da fehlt doch was: Das Verwaltungsgebäude der LuK in der Bühler Industriestraße steht seit Mittwochnachmittag mit blankem Haupt da. Der gelbe LuK-Würfel, der jahrzehntelang das Erscheinungsbild des Unternehmens prägte, ist für immer verschwunden (Foto: sie).

Steinmauern

Generationenhaus nimmt Gestalt an Steinmauern (HH) - Die Rohbauarbeiten am Generationenhaus in Steinmauern sind bald abgeschlossen, im Sommer nächsten Jahres soll das Objekt am Rendel bezugsfertig sein: Es ist der erste Bauabschnitt mit dem Hauptgebäude, dass 22 Wohnungen umfasst (Foto: HH).

Bühl

In Nostalgie schwelgen Bühl (urs) - In Nostalgie schwelgten die rund 400 Besucher der historischen Filmnacht am Bühler Stadtmuseum. Michael Rumpf, der Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts, kommentierte die Aufnahmen, die aus den Jahren 1958, 1968 und 1978 stammten (Foto: urs).