Widerstand gegen Kündigungen

Rastatt



Freiheitsstrafe auf Bewährung Rastatt (dm) - Sieben Monate auf Bewährung: Dies ist die Strafe für den 28-jährigen Autofahrer, der in der Nacht zum 26. Januar auf einer alkoholgeschwängerten Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen gegen das Kunstwerk "Rastatter Rätsel" in der Innenstadt geprallt war (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Sieben Monate auf Bewährung: Dies ist die Strafe für den 28-jährigen Autofahrer, der in der Nacht zum 26. Januar auf einer alkoholgeschwängerten Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen gegen das Kunstwerk "Rastatter Rätsel" in der Innenstadt geprallt war (Foto: av). » - Mehr