Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brieftaubenzüchter Rastatt (ema) - Nach einer Anzeige der Tierschutzorganisation PETA ermittelt die Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegen die Reisevereinigung Rastatt und Umgebung. PETA wirft den Brieftaubenzüchtern vor, durch Wettflüge Vögel zu töten und ihnen "länger anhaltende, sich wiederholende erhebliche Schmerzen und Leiden" zuzufügen. Der Verein weist die Vorwürfe zurück. Die Reisevereinigung Rastatt und Umgebung ist eine Art Dachverein von elf Brieftauben-Zuchtvereinen in den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Preisflüge für die Vereine zu organisieren. Dafür besitzt der Club einen Lkw mit Boxen, in dem die Tauben für die Flüge in bis zu 600 Kilometer Entfernung nach Frankreich transportiert werden, wie der Vorsitzende Andreas Schwald erklärt. PETA geht derzeit bundesweit mit 22 Strafanzeigen gegen die Vereine vor: Sie sieht in der Praxis Tierquälerei und fordert behördliche Kontrollen oder sogar ein Verbot von Taubenwettflügen. Im Fall der Reisevereinigung Rastatt behauptet PETA, dass bei Flügen der Brieftauben von ihrem Auflassort bis zu ihrem Heimatschlag mindestens 710 Tiere nicht ihr Ziel erreicht hätten. "Das ist ein Witz", ärgert sich Andreas Schwald nicht nur über diese Zahl. Er fragt sich, woher PETA diese Zahl hat, denn selbst ihm als Vorsitzendem ist eine Gesamtstatistik nicht bekannt. Aus seiner eigenen Praxis weiß der Züchter, dass 2018 von 35 Brieftauben vier nicht wieder ihren Heimatschlag erreicht hätten. Dass es Verluste gibt, will Schwald nicht verhehlen. Das größte Problem seien jedoch Raubvögel, denen die Tauben zum Opfer fallen. Das Hobby der rund 90 Züchter in den elf Vereinen verteidigt der Vorsitzende: "Eine Brieftaube will fliegen", erinnert er an die Ursprünge, als die Vögel Nachrichten übermittelt haben. Schwald betont, dass es den Züchtern nicht nur um den Erfolg und die Leistung der Vögel gehe. Man kümmere sich um das Wohlbefinden und den Erhalt der Tiere. Im Sommer habe zum Beispiel ein mehrwöchiges Wettflugverbot bestanden wegen der Hitze. Jedes Tier müsse vor einem Flug tierärztlich untersucht werden. Ein geschulter Flugleiter achte darauf, dass die Regeln eingehalten werden. PETA dagegen kritisiert, dass der "Brieftaubensport" von den Veterinärämtern nicht kontrolliert werde und somit "faktisch ein rechtsfreier Raum" bestehe. Dr. Peter Reith, Leiter des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Rastatt, bestätigt, dass man bislang auf dem Gebiet nicht aktiv geworden sei. Dazu habe ein Anlass gefehlt beziehungsweise ein einschlägiger gesetzlicher Auftrag.

