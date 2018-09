"Villa Federbach": Kostenexplosion

Malsch - Damit in Malsch die verschiedenen durchzuführenden Großprojekte nicht aus dem Ruder laufen, hat die Gemeinde Anfang dieses Jahres einen Controller und Projektsteuerer eingestellt. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Baukosten für das Jugend- und Familienzentrum mit Kindergarten, die "Villa Federbach", regelrecht explodierten.

Die Kosten waren zu Beginn der Planungen Anfang des Jahres 2016 auf rund drei Millionen Euro geschätzt worden bei einer angenommenen Nutzfläche von 990 Quadratmetern für den Kindergarten und 668 Quadratmetern für das Jugend- und Familienzentrum. Doch bereits Ende desselben Jahres musste der Generalplaner, die Projektentwicklungsgruppe Kappis Kopf aus Lahr, den Plan um eine vierte Kindergartengruppe erweitern, was zusätzliche Kosten verursachte. Geplant wurde nun mit rund 4,3 Millionen Euro. Nun werden Kosten in Höhe von 6,37 Euro prognostiziert. "Das Defizit von mehr als 1,8 Millionen Euro sieht erst mal schrecklich aus", informierte Peter Kuntze den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Schuld für diese Misere liege jedoch weniger bei der Malscher Verwaltung als vielmehr am Generalplaner, der für sein Honorar ebenfalls nochmals "eine Schippe draufgelegt" habe, wie Kuntze mitteilte. Ihm oblag auch die Überwachung der Arbeiten. Vieles reimte sich auf dieser Baustelle nicht zusammen, denn schon die Firma, die den Rohbau erstellte und zwischenzeitlich Konkurs angemeldet hat, habe nicht korrekt gearbeitet und jede Menge Putz und Dreck hinterlassen. Die Entsorgung hierfür hätte bereits Mehrkosten in Höhe von 255000 Euro ergeben, so Kuntze.

Nicht nur zeitlich lief der Bau aus dem Ruder, auch die Kosten fingen an zu steigen. Der vorgesehene Einzugstermin für den Kindergarten und das AWO-Jugendhaus verschob sich von Monat zu Monat. Zwischenzeitlich ist Leben im Hause eingezogen, doch noch immer sind Restarbeiten nicht vollendet. "Wir warten immer noch auf das Angebot des Bodenlegers, denn erst wenn diese Misere behoben ist, können die Automatiktüren funktionieren", so der Malscher Projektsteuerer, der "erhebliche Mängel seitens des Generalplaners" nannte. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde einen Bausachverständigen und Rechtsanwalt mit ins Boot geholt, um Regressansprüche geltend zu machen und über die Versicherung des Architekten abzuwickeln.

"Diese hohe Summe der Mehrkosten macht mich schon ratlos,", sagte Elfriede Sydlo (FW), die weiterhin Aufklärung und Informationen zum Stand der Kostenentwicklung beim Projekt "Villa Federbach" einforderte.

"Der Preisindex ist um acht Prozent gestiegen; diese Kosten nehmen wir mit, aber wir geben sehr viel Geld aus und haben immer noch eine mangelhafte Baustelle", bemerkte Thomas Kastner (CDU) und fügte hinzu, der Informationsfluss sei ein Hammer gewesen. Das Thema werde den Gemeinderat und die Verwaltung noch lange beschäftigen, befürchtete er.