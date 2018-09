Ladeschaufel im Riesenformat

Hügelsheim - Mit der Herstellung von Baggerschaufeln kennt sich die SAB Artz und Serwe GmbH aus. Immerhin ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Geschäft. "Dennoch war es eine Herausforderung", bekennen die Geschäftsführer und Inhaber Willi Serwe und Heino Artz mit Blick auf einen nicht alltäglichen Auftrag: Für einen Baumaschinenhändler in Frankreich hat die Hügelsheimer Firma eine Ladeschaufel in beachtlichen Dimensionen gefertigt. 9,1 Tonnen wiegt der Koloss, der eine Schnittbreite von 5,50 Metern hat und 22 Kubikmeter Inhalt fassen kann.

Zum Vergleich: Durchschnittliche Ladeschaufeln haben eine Schnittbreite von drei Metern und ein Fassungsvermögen von vier Kubikmetern.

"Es ist die größte bisher gebaute Ladeschaufel unserer Firma", verdeutlicht Serwe und fügt an: "Wir haben uns über den Auftrag gefreut, sind aber angesichts der Größe mit Respekt an die Umsetzung gegangen." Das Riesenteil, das aus Feinkornstahl besteht und in dem über 200 Kilogramm Schweißdraht verarbeitet wurden, ist in 110 Arbeitsstunden entstanden - Mitarbeiter Meik Peters hat das Werk nahezu allein vollbracht. Die Einzelteile werden aus Stahlplatten ausgebrannt, gestrahlt, gewalzt, zusammengesetzt, verschweißt und am Ende lackiert, erläutert er den Arbeitsprozess. Der Koloss soll an einen Radlader mit einem Betriebsgewicht von über 50 Tonnen angebaut werden, berichtet Willi Serwe weiter. Der 63-Jährige hat die Firma SAB zusammen mit Heino Artz (48) im August vor 20 Jahren im Hügelsheimer Gewerbegebiet "Am Hecklehamm" gegründet, beide Inhaber sind aber bereits seit 35 Jahren in der Branche tätig. Bevor sie sich selbstständig machten, arbeiteten sie bei einer Firma, die Ausrüstungen für Baumaschinen herstellte. Serwe ist gelernter Bankkaufmann, Artz Schlosser, das ergänzt sich gut. Zwölf Vollzeitmitarbeiter und vier Aushilfen beschäftigt SAB derzeit im Spargeldorf, wobei Serwes Ehefrau Annelene für Buchhaltung und Controlling zuständig ist und sein Sohn Marcel in der Produktion in der Werkstatt mitwirkt.

Die SAB hat sich eigenen Angaben zufolge als Spezialist rund um Baumaschinen etabliert. Sie bietet auch Standardteile, hat sich aber vor allem auf Sonderausrüstungen fokussiert. So werden Anbaugeräte für den allgemeinen Tief- und Straßenbau gefertigt, aber auch Produkte für spezielle Sparten wie Abbruch, Recycling, Garten- und Landschaftsbau sowie Steinbrüche und Kieswerke geliefert. In der Hügelsheimer Schmiede werden Sonder- und Abbruchausrüstungen für alle Baumaschinenmarken und Größenklassen produziert. Und es werde ausschließlich Qualitätsstahl verwendet, wie Serwe betont. Außerdem habe sich SAB auch im Reparaturbereich einen Namen gemacht.

Sonderwünsche würden schnell umgesetzt, SAB zeige sich dabei flexibel. Das komme gut bei der Kundschaft aus Deutschland, Frankreich, Holland, Österreich und Luxemberg an. Abbruchgeräte werden von SAB auch an Firmen vermietet, die sich keine eigenen kaufen wollen oder vielleicht nur wenige Male brauchen. Die Angebotspalette im Mietpark reicht von einem 1,5-Tonnen-Bagger über Abbruchscheren, Hydraulikhammer, Abbruch- und Sortiergreifer sowie Betonpulverisierer bis hin zu einem 50-Tonnen-Bagger. Der Standort in Hügelsheim, an dem sich vor SAB schon eine Bauschlosserei befand, "ist ideal für uns", bekräftigt Serwe. Vor zwei Jahren konnte noch ganz in der Nähe eine Halle gekauft werden, die zu Lagerzwecken dient.

Von der derzeit guten Auftragslage im Baugewerbe profitiert auch die SAB. Die Auftragsbücher seien voll, freut sich Serwe über gute Geschäfte. Selbst vom Krisenjahr 2008 habe die Hügelsheimer Firma nichts mitbekommen, erzählt er beiläufig: "Damals waren wir mit Reparaturarbeiten an der Staustufe in Iffezheim beschäftigt."

Wurden früher die Pläne für die Sonderanfertigungen noch im Maßstab 1:1 am großen Reißbrett im Büro eigenhändig gezeichnet, so werden heute modernste Fertigungstechnologien angewandt, "die - beginnend auf Basis einer CAD-Konstruktion und Computer gesteuertem Brennzuschnitt - konstante Qualität bei der Komponentenfertigung ermöglichen", erläutert Willi Serwe abschließend.