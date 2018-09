Der Rekord scheint auf ewig zu bestehen

"Der Rekord hat gewackelt, aber er ist nicht gefallen", berichtet Christian Späth von der RSG Ried, nachdem alle 71 Teilnehmer das Ziel in Ebersteinburg erreicht hatten. Dabei freuten sich die Veranstalter über eine Rekordbeteiligung. Auch qualitativ war das Feld bestens besetzt. Durchgesetzt hat sich am Ende mit Daniel Debertin vom RSV Forchheim der Fahrer, der bereits am Start von den meisten als Favorit gehandelt wurde. "Er hat auf jeden Fall das Zeug, heute den Rekord zu knacken", meinte Jochen Klebsch, der die Fahrer auf die Strecke schickte. Und wenn der Rekord fällt? "Dann bin ich nicht traurig und freue mich sehr, dass einer schneller war als ich vor genau 29 Jahren", berichtete der Rekordinhaber mit einem Lachen. Da der Rekord nicht fiel, wurde auch die angesetzte Rekordprämie von 100 Euro nicht ausgezahlt.

Einer, der den Rekord in den nächsten Jahren vielleicht auch einmal knacken kann, ist der 15-jährige Leon Uhrig. In den vergangenen beiden Jahren hat er sich stark verbessert und erreichte in diesem Jahr mit 12:49 Minuten als bester Starter der RSG Ried-Rastatt den beachtlichen sechsten Platz. Sein Ziel, "unter 13 Minuten zu bleiben", hat er erreicht. "Wer hier gut abschneiden will, der muss sich das Rennen gut einteilen", sagte der Schüler bereits vor dem Start. Denn auch wenn die Strecke nicht besonders lang ist, ist sie für ihr unruhiges Profil bekannt. So geht es nach einem ersten Anstieg in ein Flachstück und eine kleine Abfahrt. "Hier muss man den Schwung auf jeden Fall mitnehmen, damit man in den Serpentinen am Ende genug Power hat", weiß Leon Uhrig, dass gerade im letzten Teil der Strecke die meisten Fahrer viel Zeit liegenlassen.

Eine Premiere war das Bergzeitfahren für Hannes, Konradin und Marvin Marx. Während bei Hannes und Sohn Konradin der Spaß im Vordergrund stand, trat Marvin Marx mit ambitionierteren Zielen an und erreichte am Ende in 12:36 Minuten den fünften Platz. Auf Platz zwei kam in 12:11 Minuten mit Andreas Crivellin ein Dauergast aus Oberndorf am Neckar, der in den Vorjahren mehrmals auf den vorderen Plätzen landete. Auch der in 12:19 Minuten Drittplatzierte Cosmas Lang, mit knapp 50 Jahren der Älteste unter den Platzierten in der Hauptklasse, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er nahm in seiner Altersklasse bereits mehrfach an deutschen Meisterschaften teil und hatte aus Wiesbaden den vermutlich weitesten Anreiseweg. Neben Leon Uhrig waren Christian Veit (13:06 Minuten, Platz neun), Patrick Eberhardt (13:38 Minuten, Platz 15) und Thomas Senski (13:42 Minuten, Platz 16) die schnellsten Fahrer der RSG Ried-Rastatt. Bemerkenswert in der Seniorenklasse: Mit Frank Erk und Erwin Hickl standen zwei Fahrer, die bei der Senioren-WM im italienischen Varese recht weit vorne landeten, auf den ersten beiden Plätzen. Ältester Teilnehmer mit 68 Jahren war Bernd John, der eine für sein Alter sensationelle Zeit von 14:26 Minuten fuhr. Siegerin bei den Frauen wurde Iris Weiss in 16:15 Minuten vor Irmela Soldner und Inge Hund.