Bischweier feiert und genießt

Bischweier

Spatenstich für Firmenneubau Bischweier (saa) - Die in Malsch ansässige Firma Logo-Pack GmbH zieht nach Bischweier: Dort wurde am Mittwoch der erste Spatenstich für den neuen Firmensitz gesetzt. Bis Anfang 2019 sollen Produktions-, Versand- und Lagerhalle sowie Sozial- und Büroräume entstehen (Foto: saa).

Rastatt

Umfangreiches Programm Rastatt (red) - Mit einem so umfangreichen Programm wie noch nie warten die Interkulturellen Wochen im Landkreis Rastatt auf, die vom 15. September bis 6. Oktober stattfinden. Angeboten werden Trommelworkshops, Kochkurse, Vorträge, Ausstellungen und vieles mehr (Foto: yd).

Loffenau

Loffenau tritt Regio-Energie bei Loffenau (ham) - Loffenau schließt sich nach dem Beschluss des Gemeinderats dem Energieeffizienzwerk Regio-Energie an. Dieses setzt sich vor allem für den Klimaschutz (Beispielfoto: dpa) ein. Die nun zwölf Gemeinden aus der Region wollen sich einen Klimaschutzmanager teilen.

Rastatt

Blutspendeaktion in Rastatt Rastatt (red) - 94 Prozent der Deutschen wissen um die Bedeutung des Blutspendens, aber nur etwas mehr als drei Prozent tun es regelmäßig. Gelegenheit dazu gibt es nun wieder in Rastatt und in Bischweier, am 12. und 14. September (Symbolfoto: dpa).