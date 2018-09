Fest im gesellschaftlichen Leben Rastatts etabliert

Rastatt / Kuppenheim

Kontrollaktionen für mehr Sicherheit Rastatt/Kuppenheim (mak) - Für die Erstklässler im Kreis Rastatt hat der Ernst des Lebens begonnen. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen und die Autofahrer zu sensibilisieren, führt das Landratsamt in der ersten Schulwoche Kontrollen vor Schulen durch (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Für die Erstklässler im Kreis Rastatt hat der Ernst des Lebens begonnen. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen und die Autofahrer zu sensibilisieren, führt das Landratsamt in der ersten Schulwoche Kontrollen vor Schulen durch (Foto: Koch). » - Mehr

Bühlertal

Am Hochhaus herumkraxeln Bühlertal (sie) - Josef Daxenbichler und Tammo Vahlenkamp (Foto: sie) sind als Kletterer zwei vollkommen unerschrockene Naturburschen. Doch die meiste Zeit kraxeln sie nicht an Felsen empor, sondern an Hochhäusern. Als Industriekletterer waren sie jetzt in Bühlertal im Einsatz. » Weitersagen (sie) - Josef Daxenbichler und Tammo Vahlenkamp (Foto: sie) sind als Kletterer zwei vollkommen unerschrockene Naturburschen. Doch die meiste Zeit kraxeln sie nicht an Felsen empor, sondern an Hochhäusern. Als Industriekletterer waren sie jetzt in Bühlertal im Einsatz. » - Mehr

Baden-Baden

Hock mit Überraschungen Baden-Baden (co) - Der Hock beim Heimatverein Sandweier bot diesmal eine zusätzliche Attraktion: Die Topiknollen hatten anlässlich ihres 22-jährigen Bestehens eine Ausstellung konzipiert - mit Schautafeln und Überraschungen zum Selbstausprobieren (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Der Hock beim Heimatverein Sandweier bot diesmal eine zusätzliche Attraktion: Die Topiknollen hatten anlässlich ihres 22-jährigen Bestehens eine Ausstellung konzipiert - mit Schautafeln und Überraschungen zum Selbstausprobieren (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr