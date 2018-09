Mehr als eine Tonne Obst zu Saft gepresst Bietigheim (ser) - Zum achten Streuobsttag hatte der Landkreis Rastatt zusammen mit dem Verein der Obst- und Gartenfreunde Bietigheim in das Bürgerzentrum "Alter Tabakschuppen" eingeladen. Bei optimalen Wetterbedingungen und einem schönen Ambiente, für das die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins um ihren Vorsitzenden Hans Peter Martin und seinem Stellvertreter Kurt Behringer verantwortlich waren, durfte man sich über eine riesengroße Besucherschar freuen. Der Streuobsttag solle nicht nur Informationen rund um die Erhaltung und Pflege der Streuobstwiesen bieten, sondern auch das Bewusstsein schärfen, wie wichtig die Erhaltung der Natur ist, machte der Kreisvorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Rastatt-Bühl, Ernst Kopp, deutlich. Es gehe aber auch darum, begreiflich zu machen, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ist und die Zusammenhänge kennenzulernen. Hierzu wurden Fachvorträge angeboten. Landespomologe Eckhart Fritz vom Kompetenzzentrum Obstbau erklärte nicht nur, wie viele Obstsorten es gibt. Viele Besucher brachten auch ihr Obst vorbei, um zu erfahren, um welche Arten es sich handelt. Insgesamt waren in der Halle über 60 Obstsorten ausgestellt, darunter die bekannten Apfelsorten wie "Golden Delicious" oder "Lederapfel". Es waren aber auch Sorten dabei, die nicht so alltäglich sind wie der "Oberländer Himbeerapfel" oder "Gräfin Goldbach". Auch das Zusammenspiel zwischen der Vegetation und den Tieren wie Raupen, Schmetterlingen, Hornissen und Bienen wurde erklärt. Der Hornissenbeauftragte Bernhard Unser aus Niederbühl zeigte auf, was zu tun ist, wenn man ein Hornissennest in seinem Garten oder Wohnhaus hat, der Imker Bernd Fütterer aus Elchesheim bot süßen Honig an, und Helmut Link vom OGV Waldbronn verdeutlichte insbesondere den Kindern, wie sich Raupen zu Schmetterlingen entwickeln. Das Saftmobil aus Malsch war ständig in Betrieb, denn wer seine Äpfel und Birnen mitbrachte, bekam sie auch gepresst. Insgesamt, so berichtete Bernd Frank, habe man über eine Tonne Obst zu Saft gepresst. Hinter dem Tabakschuppen informierte Sensenlehrerin Renate Steinberger-Künstel über den Umgang mit der Sense. Wer in seinem Garten oder in seiner Wiese Bäume und Sträucher pflanzen möchte, hatte Gelegenheit, junge Apfelbäume, Johannis- und Stachelbeersträucher zu kaufen. Bei der Eröffnung des Streuobsttags ging Landrat Jürgen Bäuerle auf die große Bedeutung der Streuobstwiesen in der Region ein. Sie seien nicht nur landschaftsbildprägend, sondern würden auch dazu beitragen, die Lebensmittelversorgung aus heimischer Produktion sicherzustellen. Hier leisteten die Obst- und Gartenbauvereine enorm wichtige Arbeit und deshalb unterstützte man auch die Verantwortlichen mit 45000 Euro für Schnittkurse und dergleichen zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Für viele Menschen seien die über 480 Hektar großen Streuobstwiesenbestände ein Hobby, das man kaum mit Geld aufwiegen könne. Auch der Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun freute sich, dass es in der Hardtgemeinde eine große Anzahl an Obstbäumen gebe, auch die Gemeinde hat einige Streuobstwiesen. Braun bedankte sich bei den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins, der den Streuobsttag zusammen mit dem Berater für Obst- und Gartenbau des Landkreises, Uwe Kimberger, organisiert und durchgeführt hatte. Der Bietigheimer Revierförster Willi Renkert gab Aufschluss über die vor einigen Monaten angepflanzten Blauglockenbäume. Alles in allem, so freuten sich die Verantwortlichen, war der Streuobsttag ein toller Erfolg.

