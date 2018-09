Kontrollaktionen sollen für mehr Sicherheit vor Schulen sorgen

"Wir wollen die kleinsten Verkehrsteilnehmer schützen, Kinder reagieren im Verkehr anders als Erwachsene und oft auch überraschend", verdeutlicht Erster Landesbeamter Jörg Peter beim Vor-Ort-Pressegespräch die Radarkontrolle in der Kuppenheimer Friedrichstraße vor der Einfahrt zur Favoriteschule.

Durch die beiden Hauptverkehrsadern der Knöpflestadt, die Murgtalstraße und die Friedrichstraße, fließen täglich jeweils rund 15000 Fahrzeuge, verdeutlicht Bürgermeister Karsten Mußler das hohe Verkehrsaufkommen. Dennoch nutzen manche Schüler die Ampel nicht, wie beim Pressegespräch deutlich vor Augen geführt wird: Zwei Jungs haben keine Lust, an der Ampel zu warten und laufen einfach über die Straße, obwohl sie "Rot" haben. Zwei andere Schüler wollen den kurzen Umweg zur Ampel nicht in Kauf nehmen und rennen schnell über die Friedrichstraße.

Laut Mußler besuchen rund 450 Kinder und Jugendliche die Favoriteschule, darunter etwa 240 Grundschüler. Er bedankt sich bei Peter für die Kontrolle: "Das ist keine Abzocke oder ein Mittel, um die Kreisfinanzen zu verbessern, hier geht es um mehr Sicherheit im Verkehr", betont der Rathauschef und zeigt auf das Feuerwehrgerätehaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite: "Es ist unglaublich, wie rücksichtslos manche fahren. Die Feuerwehr hat teilweise Schwierigkeiten, bei Einsätzen auf die Friedrichstraße zu kommen." Die Kontrolle sei genau an der richtigen Stelle.

Angela Herrmann, Leiterin der zentralen Bußgeldstelle im Landratsamt, hat ein paar Zahlen dabei. Im Landkreis Rastatt ist die Zahl der Schulwegunfälle im Schuljahr 2017/18 gegenüber dem vorhergehenden von 24 auf 15 gesunken (minus 37,5 Prozent). Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg sei hingegen ein Anstieg von 6,5 Prozent zu verzeichnen, so Herrmann. Bei der Statistik werden Schüler bis 17 Jahre erfasst.

Bei den beiden gestrigen Messungen in Kuppenheim, die aus einem Auto heraus und in beide Richtungen erfolgten, wurden in der Friedrichstraße in zwei Stunden 16 Verstöße gemessen, der Spitzenreiter war 48 Stundenkilometer schnell, es war an dieser Stelle aber nur Tempo 30 erlaubt. In der Murgtalstraße wurden in zwei Stunden 45 Verstöße ermittelt, ein Fahrer war mit 56 Stundenkilometern unterwegs, obwohl nur 30 erlaubt waren. Neben einem Bußgeld von 100 Euro erhält dieser einen Punkt in Flensburg.

Außer in Kuppenheim waren Mitarbeiter des Landratsamts gestern an weiteren Stellen im Kreis unterwegs, um vor Schulen und Kindergärten Autofahrer zu erfassen, die zu schnell unterwegs waren. An welchen genau, wollte Angela Herrmann nicht sagen. Nur so viel: "Wir sind in dieser Woche an zehn Stellen im Kreis unterwegs, an manchen auch mehrmals." Wie Peter ergänzt, sei man mit den Kontrollfahrzeugen sehr flexibel: "In den sozialen Medien werden Kontrollaktionen schnell bekanntgemacht, darauf können wir gut reagieren." Allerdings habe er die Erfahrung gemacht, dass Autofahrer selbst bei angekündigten Kontrollen zu schnell unterwegs waren.

Eine Gruppe Grundschüler läuft vorbei und will von der Lehrerin wissen, was es mit den Messgeräten auf sich hat: "Die blitzen, damit die Autofahrer langsam fahren."