Benz-Werk-Erweiterung: Erste Aufträge

Benz-Erweiterung: Viele Emotionen Rastatt (ar) - Die geplante Erweiterung des Benz-Werks setzt Emotionen frei. Dies wurde bei einer Bürgeranhörung der SPD in Ottersdorf deutlich. Beherrschendes Thema war die Verkehrsbelastung. Am Montag wird sich der Gemeinderat mit der Materie befassen (Foto: ar).

Vorschlag für mehr Verkehrsfluss Rastatt (ema) - In der Diskussion über die geplante Erweiterung des Benz-Werks bringt der CDU-Ortsverband Ottersdorf-Plittersdorf einen neuen Vorschlag zur Verkehrsentlastung ins Spiel (Foto: ema): eine Verlängerung der Werkrandstraße bis zur L 77a (Nordwestumgehung).

Edeka-Neubau: Keine Einwände Baden-Baden (hol) - Der Ortschaftsrat der Eberbachgemeinde hat den Plänen für den Neubau des Edeka-Marktes und eines Bürogebäudes in der Robert-Bosch-Straße zugestimmt. Das auf dem Areal stehende Ackteck-Gebäude (Foto: Holzmann) soll abgerissen werden.

Oldtimer erregen Aufmerksamkeit Baden-Baden (vgk) - Blitzendes Chrom, rote Ledersitze, handpoliertes Walnusswurzelholz und Kaiserwetter: 35 automobile Schätze erregten am Sonntag die Aufmerksamkeit der Besucher in der Kurstadt, die sich auch an den geöffneten Geschäften erfreuen konnten (Foto: Gareus-Kugel).