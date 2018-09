Häuslebauer sollen im Herbst 2019 loslegen

Stuttgart

Halbzeit bei "Stuttgart 21" Stuttgart (lsw) - Bergfest am Stuttgarter Hauptbahnhof? Womöglich ist die Halbzeit bei den Bauarbeiten am lange Zeit umstrittenen neuen Tiefbahnhof in diesen Monaten erreicht. Man liege bei der gewaltigen Baustelle "Stuttgart 21" im Zeitplan, heißt es von der Projektverwaltung (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Bergfest am Stuttgarter Hauptbahnhof? Womöglich ist die Halbzeit bei den Bauarbeiten am lange Zeit umstrittenen neuen Tiefbahnhof in diesen Monaten erreicht. Man liege bei der gewaltigen Baustelle "Stuttgart 21" im Zeitplan, heißt es von der Projektverwaltung (Foto: dpa). » - Mehr

Gernsbach

Beliebter Wochenmarkt Gernsbach (mm) - Seit 15 Jahren gibt es freitags den Wochenmarkt am Standort Salmengasse, durchschnittlich 14 Händler bieten dort ihre Waren an. Zum Geburtstag gab es ein Gewinnspiel, der Gewerbeverein verteilte Gutscheine. Für Spaß sorgte Clown Schorsch (Foto: Uebel). » Weitersagen (mm) - Seit 15 Jahren gibt es freitags den Wochenmarkt am Standort Salmengasse, durchschnittlich 14 Händler bieten dort ihre Waren an. Zum Geburtstag gab es ein Gewinnspiel, der Gewerbeverein verteilte Gutscheine. Für Spaß sorgte Clown Schorsch (Foto: Uebel). » - Mehr

Bühl

Dorfbott sorgt für Kommunikation Bühl (bm) - Die Figur des Dorfbotts hat in Eisental Kultstatus erlangt und wird seit zwei Jahren zuverlässig von Ewald Haitz verkörpert. Die Aktionen hätten dazu geführt, dass sich die Bewohner Eisentals vermehrt auf der Straße, im Dorf und an zentralen Plätzen begegnen (Foto: Mürb). » Weitersagen (bm) - Die Figur des Dorfbotts hat in Eisental Kultstatus erlangt und wird seit zwei Jahren zuverlässig von Ewald Haitz verkörpert. Die Aktionen hätten dazu geführt, dass sich die Bewohner Eisentals vermehrt auf der Straße, im Dorf und an zentralen Plätzen begegnen (Foto: Mürb). » - Mehr

Bühl

Geschenk zum runden Geburtstag Bühl (sie) - Die evangelische Johannesgemeinde mit Pfarrer Götz Häuser macht sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen selbst ein großes und kostspieliges Geburtstagsgeschenk. Seit rund vier Wochen läuft die Neugestaltung des Außenbereichs des Kirchenareals in der Johannesstraße (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Die evangelische Johannesgemeinde mit Pfarrer Götz Häuser macht sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen selbst ein großes und kostspieliges Geburtstagsgeschenk. Seit rund vier Wochen läuft die Neugestaltung des Außenbereichs des Kirchenareals in der Johannesstraße (Foto: sie). » - Mehr