Kulturelle Vielfalt erleben

So bleibt es auch nicht bei einer Woche: In Rastatt werden bis 6. Oktober unter dem Motto "Vielfalt verbindet" Interkulturelle Wochen gefeiert. Alleine in Rastatt finden 23 Veranstaltungen statt. Organisiert werden sie von der Beauftragten für Chancengleichheit und Integration der Stadt Rastatt, Petra Heinisch-Hildenbrand, von der Integrationsbeauftragten des Landratsamts Rastatt, Tamina Hommer, und den bewährten Mitorganisatorinnen der ersten Stunde vom Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung, Yvonne Holz und Katharina Schlosser vom Caritasverband Rastatt.

Die offizielle Auftaktveranstaltung mit dem Philosophen und Schriftsteller Dr. Michael Schmidt-Salomon steigt am Samstag, 22. September, in der Reithalle Rastatt. Das Thema seines Vortrags lautet: "Die Grenzen der Toleranz - Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen". Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Musikalisch begleitet wird der Vortrag von der syrischen Musikgruppe der Geflüchteten vom Verein "Junge Flüchtlinge Rastatt". Die Bewirtung übernimmt der Freundeskreis Paas Neere - Burkina Faso vom Seniorenwerk St. Laurentius Niederbühl. Der Eintritt ist frei. Dennoch freut sich der Freundeskreis über eine Spende. Um Anmeldung wird gebeten: (07222)9721030 oder per E-Mail an petra.heinisch-hildenbrand@rastatt.de.

Auch sonst haben die Interkulturellen Wochen einiges zu bieten. Hier ein paar ausgewählte Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Rastatt in der ersten Woche:

Während der Interkulturellen Wochen gibt es gleich mehrere Ausstellungen in Rastatt.

Das Stadtmuseum Rastatt zeigt die Ausstellung "Es lebe das Neue!? Rastatt in der Weimarer Republik - Ein Stück Demokratiegeschichte". Am Samstag, 29. September, gibt es die besondere Themenführung "Die Neue Frau! Frauenleben in der Weimarer Republik." Der Eintritt beträgt drei Euro, ermäßigt einen Euro.

Ein wahres Sprachbad gibt's von heute bis zum 13. Oktober in der Medienausstellung der Stadtbibliothek "Von Arabisch bis Russisch". Neben der Einkaufsgeschichte in Kurdisch, den Abenteuern von Tiger und Bär auf Dari, Geschichten auf Chinesisch oder Latein, finden sich natürlich auch Medien in den "klassischen" Fremdsprachen Englisch und Französisch. Der Eintritt ist frei.

Montag ist Kinotag. Und so zeigt das Kino Forum Rastatt am Montag, 24. September, um 19.30 Uhr den außergewöhnlichen Film "Iran - Das alte Persien, eine Reise zu Land und Leuten" des Ehepaares Prof. Dr. Karin Sorge und Dieter Winkle. In ihrem Reisebericht zeigen sie ihre Sicht zu diesem Land und den Menschen. Nach dem Film steht das Ehepaar gerne für Gespräche und Fragen bereit. Unterstützt werden sie vom "Iran-Kenner" Bodo Malige. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Passend zum Montagsfilm wird Bodo Malige am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in der Handelslehranstalt Rastatt mit seinem Vortrag "Iran - Durch Wissen entsteht Toleranz" die Teilnehmer nochmals auf eine zeitliche Reise durch die Geschichte des Irans mitnehmen. Er berichtet von seinen Wahrnehmungen und Erfahrungen, die er während zahlreicher lran-Aufenthalte sammeln konnte, und verbindet seine Schilderungen mit historischen Fakten und vielschichtigen Informationen zu Land und Leuten. Der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, 25. September, erwartet die Besucher von 17.30 bis 19.30 Uhr ein bunter Nachmittag im Kulturforum Rastatt unter dem Motto "Vielfalt zeigt sich spielerisch - Mitmachangebote für alle". Auch in diesem Jahr möchten die Beteiligten des Interkulturellen Dialogs zwischen Muslimen und Christen mit den Menschen in Kontakt kommen. So haben sie verschiedene Spiele beziehungsweise Aufgaben vorbereitet, die Spaß machen und eine aktive Begegnung ermöglichen sollen. Umrahmt wird das bunte und kostenlose Programm auch mit Musik von der syrischen Musikgruppe der Geflüchteten vom Verein Junge Flüchtlinge Rastatt, der Band Limitless und dem Baglama-Ensemble der städtischen Musikschule. Außerdem gibt es kleine Speisen und Getränke. Wer sich selbst mal an einer Baglama versuchen möchte, ist anschließend zum kostenlosen Baglama-Workshop der städtischen Musikschule von 19.30 bis 21 Uhr eingeladen.

Auch für Kinder gibt's bei den Interkulturellen Wochen was zu entdecken: So laden am Mittwoch, 26. September, die Stadtbibliothek Rastatt, die Brücke Rastatt und die Kindertagesstätte Biber zum Bilderbuchkino auf Arabisch, Deutsch, Französisch, Türkisch und Russisch nach einer Geschichte von Ulrike Rylance um 14.30 Uhr ins Kellertheater Rastatt. Willkommen sind Kinder ab vier Jahren, natürlich auch ihre Eltern und Interessierte. Der Eintritt ist frei.

Der Flyer mit Informationen zu allen Veranstaltungen liegt im Rathaus, im Bürgerbüro, in der Stadtbibliothek und anderen Einrichtungen aus. Weitere Informationen gibt es bei der Stabsstelle für Chancengleichheit und Integration der Stadt Rastatt unter (07222) 9721030.