Weg für Nato-Pipeline frei Elchesheim-Illingen (HH) - Von der Illinger Festhalle sind nur Trümmer übrig. Wo jahrzehntelang große Veranstaltungen wie zum Beispiel das berühmte Fischerfest, aber auch Sport-, Musik- und Sängerfeste stattfanden, sind als letzte Überreste des Gebäudes noch ein paar Steinhaufen zu sehen. Der Abbruch hat im wahrsten Sinn des Wortes, den Weg freigemacht für die Nato-Pipeline. Bei Illingen liegt ein kurzes Stück der Fernleitung im Hochwasserdamm. Für dessen Ertüchtigung muss der Strang herausgenommen und mit Abstand zum Deich neu verlegt werden. Das BT hatte über das Vorhaben wiederholt berichtet. Am Montag wurde in der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause der förmliche Antrag behandelt. Er stammte vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Die von sieben Zuhörern besuchte Zusammenkunft des Gemeinderats wurde von Bürgermeister-Stellvertreter Otto Heck (EIL) geleitet. Verwaltungschef Rolf Spiegelhalder sei erkrankt, hieß es. Der hinlänglich bekannte neue Trassenabschnitt der Pipeline wurde von Heck anhand der Ausführungsplanung erläutert. Der Verlauf der mit "Bellheim-Kehl" bezeichneten Leitung wird ab etwa dem Storchenhorst am Altrhein verändert. Sie wird in leicht geschwungener Linie landseitig ungefähr parallel zum Damm unter die Erde gelegt. Das kleine Waldstück neben der Rheinstraße wird östlich umfahren. Die Neutrassierung endet südlich des Festhallengeländes zwischen neuem und altem Damm. Heck erinnerte daran, dass ursprünglich geplant war, den neuen Abschnitt der Pipeline auf der Ostseite der Sportplätze in unmittelbar Nähe zu den Wohnhäusern in der Oberen Dammstraße zu führen. Dies jedoch habe der Gemeinderat abgelehnt. In der Folge hatte die Bundeswehrverwaltung der aus vier Vereinen bestehenden Festhallengemeinschaft ein Angebot zum Abriss der Halle unterbreitet, um die Wunschtrasse der Gemeinde realisieren zu können. Die Vereine erhielten eine Entschädigung. Norbert Schmidt (EIL) legte in der jüngsten Ratssitzung Wert darauf, dass entgegen anderslautenden Gerüchten auch nie erwogen worden sei, die Pipeline quer unter dem Sportplatz zu führen. Schmidt stellte im aktuellen Plan einen "mickrigen Abstand" zwischen Pipeline und Versorgungsleitungen der Gemeinde fest. Er hätte von der Bundesregierung gerne eine Garantie dafür, dass es zu keinen Beeinträchtigungen komme, forderte er rhetorisch. Albert Kottler (CDU) machte darauf aufmerksam, dass die Unterquerung der Rheinstraße in offener Bauweise erfolgen solle, was wohl zu Verkehrsbehinderungen führen werde. Über den Bauablauf sei noch nichts bekannt, entgegnete Heck. Man gehe aber davon aus, dass die Straße nur halbseitig gesperrt werde. Der Gemeinderat erklärte einstimmig sein Einverständnis mit der vorgelegten Planung, einschließlich der Inanspruchnahme von kommunalen Grundstücken.

