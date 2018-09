"Der Lack ist ab"

Rastatt

Rastatt

Erfolgreich auf Filmfestivals Rastatt (dm) - Mehr als 1,2 Millionen Klicks bei You Tube, zahlreiche Festival-Preise gerade auch in USA und in der Filmhauptstadt Los Angeles: Der Rastatter Joachim Weber hat mit seiner Animationskurzfilmserie "Pensioner Chips" international Erfolg (Foto: Weber).

Bühl

Der Würfel ist gefallen Bühl (red) - Da fehlt doch was: Das Verwaltungsgebäude der LuK in der Bühler Industriestraße steht seit Mittwochnachmittag mit blankem Haupt da. Der gelbe LuK-Würfel, der jahrzehntelang das Erscheinungsbild des Unternehmens prägte, ist für immer verschwunden (Foto: sie).

Achern

Umrüstung auf LED-Technik Achern (aci) - Achern ist in den vergangenen Jahren konsequent dabei, die Straßenbeleuchtung zu modernisieren. Insgesamt hat die Stadt rund 4 300 Leuchten. Hiervon sind bereits 900 auf LED umgestellt worden. In diesem Jahr sollen weitere 200 ausgetauscht werden (Foto: Spether).