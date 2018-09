Neue Logistikhalle im Presswerk Kuppenheim (red) - Im Mercedes-Benz-Presswerk Kuppenheim hat die neue Logistikhalle ihren Betrieb aufgenommen. Die Halle dient der Zwischenlagerung von Pressteilen und Schweißkomponenten, die in Kuppenheim für das Kompaktwagen-Werk Rastatt produziert werden, teilt das Unternehmen mit. Die Fertigstellung der Halle schafft rund 25 neue Arbeitsplätze bei einem externen Dienstleister. "Mit der neuen Logistikhalle im Mercedes-Benz-Presswerk Kuppenheim wurden die Logistikprozesse optimiert, was schon heute zu einer spürbaren Entlastung des Lkw-Verkehrs in der Region beiträgt", wird Dr. Andreas Heuer, Leiter Umformtechnik Kuppenheim/Gaggenau, in der Daimler-Pressemitteilung zitiert. (red) - Im Mercedes-Benz-Presswerk Kuppenheim hat die neue Logistikhalle ihren Betrieb aufgenommen. Die Halle dient der Zwischenlagerung von Pressteilen und Schweißkomponenten, die in Kuppenheim für das Kompaktwagen-Werk Rastatt produziert werden, teilt das Unternehmen mit. Die Fertigstellung der Halle schafft rund 25 neue Arbeitsplätze bei einem externen Dienstleister. "Mit der neuen Logistikhalle im Mercedes-Benz-Presswerk Kuppenheim wurden die Logistikprozesse optimiert, was schon heute zu einer spürbaren Entlastung des Lkw-Verkehrs in der Region beiträgt", wird Dr. Andreas Heuer, Leiter Umformtechnik Kuppenheim/Gaggenau, in der Daimler-Pressemitteilung zitiert. Bisher wurden die Pressteile extern zwischengelagert und mussten dafür das Presswerk verlassen. Für die weitere Verarbeitung zu Schweißkomponenten wurden die Teile wieder in das Presswerk gebracht und dann anschließend in das Mercedes-Benz-Werk Rastatt transportiert. Durch die bisherigen Logistikprozesse wurden einzelne Teile bis zu dreimal transportiert. Durch die neue Halle ist jetzt nur noch eine Lkw-Fahrt zum Kompaktwagen-Werk nach Rastatt nötig. Der Bau der neuen Halle begann im Dezember 2017. Dabei wurden 600 Tonnen Stahl und sieben Kilometer Rohrleitungen verbaut. Die 14000 Quadratmeter große Nutzfläche der Halle entspricht der Flache von rund zwei Fußballfeldern und der Bruttorauminhalt entspricht etwa 55 olympischen Schwimmbecken.

