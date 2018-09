Gleise sollen Ende 2023 barrierefrei erreichbar sein Rastatt (sl) - Nur rund zwei Dutzend Rastatter haben am Dienstagabend den Weg in die Reithalle gefunden, wo Vertreter der Deutschen Bahn über die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs informierten und Fragen aus dem Publikum beantworteten. Enttäuscht zeigten sich etliche Besucher, darunter auch Vertreter des Expertenrats Inklusion, dass ein barrierefreier Zugang vom Bahnhofsvorplatz in das Empfangsgebäude nicht Teil des Konzepts ist. Augenfälligste Neuerung soll ein 8,20 Meter hoher Fußgängersteg mit Treppen und Aufzügen sein. Der Steg soll als Stahlkonstruktion angelegt werden und überbrückt künftig alle vier Bahnsteige, erklärte die Technische Projektleiterin Angela Allgeier-Bauer. Die bereits bestehenden Bahnsteigdächer an den Bahnsteigen 2, 3 und 4 sollen bis zu den Aufzügen verlängert werden. Der Steg wird rund 35 Meter vom Empfangsgebäude entfernt errichtet. Jörg Oßwald vom Ingenieurbüro Mailänder Consult begründete dies mit den Oberleitungen. Gesamtprojektleiter Sven Schäfer versprach, dass die Aufzüge als "Durchlader" konzipiert würden, das heißt ein Rollstuhlfahrer müsste im Aufzug vor dem Aussteigen nicht wenden. Mit einer Fläche von 1,10 mal 2,10 Meter seien die Lifts auch für Fahrräder und Kinderwagen geeignet. Die Verglasung soll für Transparenz und Sicherheitsgefühl sorgen. Ob die Treppen überdacht wären, wollte ein Besucher wissen. Das ist nicht geplant. Falls alle vier Aufzüge streiken, könne aber wie bisher die Unterführung genutzt werden. Dort seien auch weniger Stufen zu überwinden. Diese vielgescholtene Unterführung will die Bahn "zeitgemäß aufwerten": Die Wände wurden bereits mit Graffitischutz verkleidet, die Beleuchtung wird im Zuge des Umbaus erneuert, versprach Projektleiterin Allgeier-Bauer. Ferner will die Bahn die Treppen der Unterführung an die neuen Bahnsteighöhen anpassen, die wesentlicher Teil der angestrebten Barrierefreiheit sein sollen. Die Bahnsteige 1 und 4 werden auf 55 Zentimeter Schienenoberkante erhöht. Die beiden mittleren Bahnsteige 2 und 3 werden zu sogenannten "Hybridbahnsteigen" mit Abschnitten von 55 Zentimetern und 76 Zentimetern Höhe umgestaltet. Die Höhendifferenz wird mit einer Steigung von drei Prozent ausgeglichen, die laut Allgeier-Bauer leicht zu überwinden sei. Das zeigten die Erfahrungen aus den Bahnhöfen Bruchsal und Durlach, sagte sie. Die Bahnsteige werden darüber hinaus mit neuen Wetterschutzhäuschen aus Stahl und Glas und neuem Bahnsteigmobiliar ausgestattet. Besonders hervorgehoben wurden das taktile Blindenleitsystem an Handläufen und der anthrazitfarbene Bodenbelag mit deutlich verbreiterten Blindenleitstreifen aus weißen Platten mit Rippenstruktur. Die Beleuchtungsanlagen werden in LED-Technik erneuert und die Fahrtinformationsanzeiger sollen künftig mehr Daten liefern wie Uhrzeit, aktuelle Reiseinformationen und eine Wagenstandsanzeige. Diese soll auch angeben, in welchem Abschnitt der Hybridbahnsteige ein Reisender den richtigen Einstieg findet, beantwortete Sven Schäfer eine Publikumsfrage. Zum Zeitplan erläuterte er, dass sich das Projekt noch in der Phase der Entwurfs- und Genehmigungsplanung befindet. Diese soll bis November dauern. Sobald alle Planungsunterlagen vorliegen, werden diese beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht und das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Dann werden Behörden und Bürger beteiligt. Je nach Verlauf könnten die Arbeiten frühestens 2020 beginnen. Mit Inbetriebnahme rechnen die Verantwortlichen im Dezember 2023. Bis dahin will der Leiter des Bahnhofsmanagements, Hans-Jürgen Vogt, auch ein Konzept für die Barrierefreiheit des Empfangsgebäudes vorweisen können - etwa durch eine Rampe vom Vorplatz aus. Das Gebäude sei aber künftig von der Rückseite aus barrierefrei erreichbar. Aus Denkmalschutzgründen könne es mit einer automatischen Eingangstür zum Wartesaal schwierig werden, sagte er. Ein auch für Rollstuhlfahrer bequem zu bedienender Ticketautomat auf Bahnsteig 1 sei in Planung. Zugausfälle seien während der verschiedenen, mit dem KVV abgestimmten Bauphasen nicht zu erwarten. Ein Schienenersatzverkehr sei seitens der Bahn nicht geplant. Allerdings könne sich die Streckengeschwindigkeit verringern, hieß es. Gewisse Einschränkungen sind auch wegen der Baustelleneinrichtungsflächen zu erwarten. Dafür werden die Parkplätze auf der Bahnhofsrückseite und die Fahrradstellplätze seitlich des Empfangsgebäudes vorübergehend in Beschlag genommen. An den Kosten von 18 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt mit 1,4 Millionen und das Land mit 2,8 Millionen. Die Stadt plant ferner, den Bahnhofvorplatz umzugestalten und eine Anbindung durch Aufzüge an die Unterführung herzustellen (wir berichteten).

